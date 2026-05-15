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7º Motofest movimenta Santo Antônio do Aventureiro com três dias de rock,

Evento reúne motociclistas de diversas regiões do país e conta com shows, exposição de motos e ampla estrutura de som e iluminação

Redação
Por: Redação
15/05/2026 às 15h29
7º Motofest movimenta Santo Antônio do Aventureiro com três dias de rock,

A cidade de Santo Antônio do Aventureiro se transforma, a partir desta sexta-feira (15), em ponto de encontro para amantes do motociclismo e do rock and roll. Até domingo (17), acontece a 7ª edição do Motofest, evento já consolidado como um dos mais concorridos da região e marcado pelo espírito de confraternização, reencontros e muita música.

Promovido pela Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Aventureiro, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Turismo e Lazer, em parceria com o Motoclube Mineiros do Além, o encontro reúne motociclistas vindos de diferentes partes do país, que chegam à cidade exibindo suas máquinas de diversas marcas e estilos.

Ao longo dos três dias, o público poderá participar de uma programação voltada à cultura motociclística, além de aproveitar apresentações musicais e momentos de integração entre os participantes. O Motofest já conquistou reconhecimento regional pela qualidade de sua organização e pela receptividade oferecida aos visitantes.

A estrutura de sonorização, iluminação e animação de palco ficará novamente sob responsabilidade da HLO Produções, comandada por Guto e Miguel, empresa considerada uma das mais conceituadas do segmento nas regiões da Zona da Mata Mineira, Serrana e Sul Fluminense.

A programação musical desta sexta-feira promete animar o público com três apresentações no palco principal:

20h – Lado B

22h – Nafta Band

00h – Tukas Band

A expectativa dos organizadores é de grande público durante todo o fim de semana, fortalecendo o turismo, o comércio local e a tradição do evento no calendário festivo da região.

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