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Sistema OAB-MG lança Programa de Aceleração das Subseções (PÁS)

O sistema OAB-MG lançou o Programa de Aceleração das Subseções (PAS), nesta terça-feira (9), em solenidade no Edifício das Liberdades. O programa f...

Redação
Por: Redação Fonte: SINDJORI MG
12/06/2026 às 11h00
Sistema OAB-MG lança Programa de Aceleração das Subseções (PÁS)

O sistema OAB-MG lançou o Programa de Aceleração das Subseções (PAS), nesta terça-feira (9), em solenidade no Edifício das Liberdades. O programa foi criado para viabilizar construções de sedes próprias, concluir obras em andamento, promover reformas e implementar melhorias estruturais.

A iniciativa garante que os investimentos ocorram com planejamento e responsabilidade, mantendo o compromisso com a saúde financeira da instituição. Nesta primeira etapa, 66 subseções integraram o programa. O PAS permite a futura inclusão de novas unidades, obras e projetos institucionais, mediante análise de viabilidade técnica, administrativa e orçamentária de cada caso.

O Presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, celebrou a união das entidades e o cumprimento dos compromissos firmados com as lideranças locais, destacando o impacto do programa para a advocacia. Ele enfatizou que a instituição precisava que cada profissional sentisse orgulho de estar dentro da sua casa. Segundo o Presidente, mais do que um programa de investimentos, o PAS representa o compromisso do Sistema OAB com o fortalecimento das subseções, a valorização da classe no interior e a construção de uma estrutura cada vez mais sólida.

De acordo com o Secretário-Geral da OAB-MG, Sanders Barão, os investimentos foram viabilizados por meio de recursos próprios e reforçou a importância institucional da iniciativa. O dirigente pontuou que a garantia de uma sede e de um espaço adequado nas subseções significa o fortalecimento da advocacia local e confere uma respeitabilidade maior à classe perante os outros órgãos constituídos nas cidades representadas.

A OAB-MG conta com 252 subseções em todo o Estado de Minas Gerais.

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