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COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Cooxupé lidera ranking Agropecuário Mineiro

A Cooxupé conquistou o primeiro lugar entre as cooperativas agropecuárias de Minas Gerais no Anuário 2026 do Cooperativismo Mineiro, publicado pelo Sistema Ocemg. A cooperativa também figura entre as 50 maiores do estado, segundo o levantamento que reúne os principais indicadores econômicos e sociais do setor com base nos resultados de 2025. O levantamento reúne indicadores econômicos e sociais do cooperativismo do estado de Minas, setor que movimentou R$ 184 bilhões em 2025, valor equivalente a 15,9% do Produto Interno Bruto (PIB) do estado. (Folha Regional)

https://afolharegional.com.br/noticias/cooxupe-lidera-ranking-agropecuario-no-anuario-do-cooperativismo-mineiro/

Araxá ganha no residencial

Após mais de uma década sem novos empreendimentos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida, Araxá volta a avançar na ampliação do acesso à moradia. A Prefeitura anunciou na terça-feira (9) a construção de um novo residencial com 160 apartamentos destinados a famílias com renda de até R$ 5 mil. Além disso, o município também está em fase avançada para viabilizar outro empreendimento com 144 unidades habitacionais voltadas a famílias de menor renda. Somados, os dois projetos podem garantir mais de 300 novas moradias para a população araxaense. (Jornal Interação)

https://www.jornalinteracao.com.br/prefeitura-de-araxa-anuncia-novo-residencial-com-160-apartamentos

Monte Verde na rota do romance

Depois de conquistar o título de Melhor Destino de Inverno do Brasil em premiação promovida pelo “Estadão”, Monte Verde volta a ganhar projeção nacional. Desta vez, o charmoso distrito mineiro de Camanducaia, no Sul de Minas, aparece entre os cinco destinos mais românticos do País para os brasileiros que planejam celebrar o Dia dos Namorados. Conhecida pelo clima ameno, pelas paisagens da Serra da Mantiqueira e pela atmosfera acolhedora, a vila mineira figura em um levantamento da Booking.com ao lado de destinos consagrados como Campos do Jordão (SP), Gramado (RS), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). A lista reúne os locais mais buscados por casais brasileiros para viagens entre os dias 12 e 14 de junho. (Cidade Conecta)

https://www.cidadeconecta.com/turismo/distrito-mineiro-e-destaque-na-rota-do-romance-de-plataforma-de-viagens-saiba-qual/

Fasa adquire plantas da Patense

A gaúcha Fasa, que atua no segmento de reciclagem de resíduos de origem animal, adquiriu três plantas que pertenciam à mineira Patense, do mesmo ramo industrial. A empresa anunciou neste mês que comprou as unidades de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, de Itaúna, no Centro-Oeste mineiro, e de Adamantina, em São Paulo. De acordo com informações extraoficiais, os complexos em Minas Gerais e no interior paulista são especializados no processamento de subprodutos do abate bovino, usados na fabricação de ingredientes para ração animal, gorduras e colágeno. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/aquisicao-fasa-plantas-patense/

IMA confirma caso de raiva em Alfenas

A Vigilância Ambiental de Alfenas iniciou uma vacinação antirrábica preventiva em animais da zona rural, depois da confirmação de um caso positivo de raiva em um bovino no bairro rural Campinho que fica na divisa entre o município de Alfenas e Divisa Nova. A ação preventiva teve início depois de uma notificação realizada pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA). De acordo com a Vigilância Ambiental, a equipe foi mobilizada e, na quinta-feira, 4, e realizou as ações de bloqueio de transmissão na área onde o caso foi identificado. (Poços.Com)

https://pocoscom.com/ima-confirma-caso-positivo-de-raiva-em-bovino-na-zona-rural-de-alfenas/

Ex-prefeito denunciado por danos ambientais

Justiça aceita denúncia contra o ex-prefeito Daniel Batista Sucupira por supostos danos ambientais em Teófilo Otoni. O caso, que envolve a suposta destruição e danos à vegetação secundária no Bioma Mata Atlântica, teria ocorrido em 18 de agosto de 2022, na zona rural de Teófilo Otoni. Segundo a acusação, houve supressão de vegetação em estágio inicial a médio de regeneração, em desacordo com as normas de proteção ambiental vigentes. Em decisão proferida no dia 31 de maio de 2026, o juízo competente entendeu que existem indícios suficientes de autoria e materialidade para instaurar a ação penal. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=33877

Pouso Alegre comemora Meio Ambiente

A Prefeitura Municipal de Pouso Alegre, por meio das Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Meio Ambiente e Educação, realiza entre os meses de maio e junho a Semana do Meio Ambiente 2026, com uma programação voltada à conscientização ambiental, sustentabilidade e aproximação da população com a natureza. Neste ano, a campanha traz o tema “A Terra fala. A gente age.” (Diário Regional)

https://jornaldiarioregional.com.br/2026/05/30/semana-do-meio-ambiente-2026-promove-acoes-de-educacao-ambientale-plantio-de-arvores/