IFL BH anuncia 17ª edição do Fórum Liberdade e Democracia com foco em liderança



Evento será realizado em setembro, na Sala Minas Gerais, e terá como tema “Coragem para Liderar”

O Instituto de Formação de Líderes de Belo Horizonte (IFL BH) já iniciou os preparativos para a 17ª edição do Fórum Liberdade e Democracia, um dos principais eventos de formação de lideranças do país. A edição deste ano será realizada no dia 4 de setembro, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte, e terá como tema “Coragem para Liderar”.

A proposta do encontro é discutir os desafios da liderança em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico, destacando a importância da tomada de decisões, da responsabilidade e da capacidade de enfrentar adversidades.

Segundo o presidente do IFL BH, Eduardo Reuter, liderar vai além de identificar oportunidades ou definir estratégias.

┃ Queremos aprofundar esse conceito e mostrar que a liderança exige ação, convicção e disposição para enfrentar desafios, especialmente em um cenário cada vez mais complexo e dinâmico, afirma.

Construção de uma comunidade de líderes

De acordo com o Instituto, o crescimento do Fórum ao longo dos anos está diretamente relacionado ao fortalecimento da comunidade formada pelo IFL BH.

Atualmente, a entidade promove dezenas de encontros anuais, realiza processos seletivos para novos associados e mantém relacionamento constante com organizações alinhadas aos seus princípios e objetivos.

Para Eduardo Reuter, esse trabalho contínuo fortalece a capacidade do Instituto de ampliar o alcance de suas iniciativas.

┃ Esse trabalho contínuo de formação, relacionamento e construção de comunidade fortalece a nossa capacidade de promover ideias, gerar impacto e ampliar o alcance do Fórum, entregando cada vez mais valor para os associados, participantes e apoiadores que acreditam na causa, explica.

Programação voltada à liderança

A programação da 17ª edição será dedicada integralmente ao tema da liderança.

Entre os assuntos que estarão em destaque estão:

Coragem para tomar decisões;

Responsabilidade e protagonismo;

Pensamento estratégico;

Transparência;

Formação contínua;

Capacidade de compreender cenários complexos.



Segundo o IFL BH, a liderança exige, antes de tudo, disposição para servir e assumir responsabilidade pelos próprios resultados e pelas consequências das decisões tomadas.

Palestrantes e networking

A expectativa da organização é reunir palestrantes de relevância nacional e internacional para compartilhar experiências, aprendizados e reflexões sobre liderança em diferentes contextos.

┃ O público pode esperar uma edição marcada pela presença de palestrantes de altíssimo nível, com relevância nacional e internacional, compartilhando experiências, aprendizados e reflexões sobre liderança em diferentes contextos, destaca Eduardo Reuter.

Além do conteúdo, o Fórum também é reconhecido pelo ambiente de networking, reunindo empresários, executivos, empreendedores, lideranças institucionais e jovens profissionais em ascensão.

┃ Nossa expectativa é provocar reflexões sobre responsabilidade, coragem, visão de longo prazo e o papel da liderança na construção de organizações e de uma sociedade mais próspera, conclui o presidente.