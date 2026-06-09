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COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Exportações de minério de ferro de Minas recuam

As exportações de minério de ferro de Minas Gerais recuaram 5,5% nos primeiros cinco meses de 2026 em relação a igual período de 2025, totalizando US$ 4,3 bilhões. Em maio, na mesma base de comparação, a redução foi de 21,7%, para US$ 752,7 milhões. Os dados constam na plataforma Comex Stat, da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo o analista de negócios internacionais da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Felipe Ramon, o resultado negativo no acumulado do ano decorreu, principalmente, da guerra no Oriente Médio. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/exportacoes-minerio-ferro/

Norte pede novo “Decretão da Seca”

A Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (AMAMS) solicitou ao Governo de Minas Gerais a publicação de um novo decreto unificado de situação de emergência por seca, conhecido regionalmente como “Decretão da Seca”. A medida busca garantir maior agilidade no acesso dos municípios do Norte de Minas a recursos emergenciais, apoio federal e emendas parlamentares voltadas ao enfrentamento da estiagem. O pedido foi apresentado, durante o Seminário Estadual de Segurança Hídrica, realizado no auditório da AMAMS, em Montes Claros. (Jornal de Notícias)

https://novojornaldenoticias.com/noticias/amams-pede-novo-decretao-da-seca/

Santa Casa de Poços é premiada

A Santa Casa de Poços de Caldas foi agraciada com o prêmio do Programa Nacional de Gestão de Custos (PNGC), iniciativa do Ministério da Saúde que estimula hospitais de todo o país a aprimorarem seus processos de gestão e utilização dos recursos. O reconhecimento coloca a instituição entre os oito hospitais mineiros com a gestão de custos mais qualificada e eficiente, de um total de cerca de 300 participantes em todo o estado. A premiação é resultado do trabalho desenvolvido pela instituição no monitoramento e na análise dos custos hospitalares, utilizando ferramentas que permitem uma gestão cada vez mais eficiente dos recursos. (Jornal Mantiqueira)

https://www.jornalmantiqueira.com.br/2026/06/05/santa-casa-de-pocos-e-premiada-entre-os-10-melhores-hospitais-do-estado-por-excelencia-na-gestao-de-custos-pelo-ministerio-da-saude/

Divinópolis aplicou 452 doses de vacina da dengue

A vacina contra a dengue produzida pelo Instituto Butantan, suspensa pelo Ministério da Saúde na última segunda (8), teve 452 doses aplicadas em Divinópolis. Em nota, a Prefeitura disse que está seguindo as orientações e ressaltou que nenhuma reação grave foi registrada. Das 452 vacinas aplicadas em Divinópolis, apenas 22 pessoas receberam o imunizante nos últimos 21 dias, período considerado de maior interesse para monitoramento. Os demais vacinados receberam a dose há mais tempo e já ultrapassaram a janela prioritária de observação estabelecida pelo Ministério da Saúde. (Portal MPA)

https://www.sistemampa.com.br/noticias/divinopolis/divinopolis-aplicou-452-doses-de-vacina-da-dengue-suspensa-nenhuma-reacao-grave-foi-registrada/

Patrocínio terá nova ETA

O Departamento de Água e Esgoto de Patrocínio (DAEPA) realizará a construção da nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Córrego Feio, obra que integra o programa “Água para Todos” e tem como objetivo ampliar a capacidade de tratamento e distribuição de água no Município. A iniciativa faz parte dos investimentos voltados ao fortalecimento da infraestrutura hídrica e à segurança do abastecimento para a população. Projetada com estrutura moderna, a nova ETA contará com grupo gerador, estação elevatória de água bruta, casa de química, floculadores hidráulicos, decantadores, filtros, tanques de contato, estação elevatória de água tratada, tanques de equalização e leitos de secagem. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/daepa-avanca-com-projeto-da-nova-estacao-de-tratamento-de-agua-corrego-feio

Comissão apura conduta de vereador

A Câmara Municipal de Varginha vai apurar conduta ético-parlamentar do vereador Cássio Chiodi. O pedido de apuração fundamenta-se na necessidade de investigar condutas atribuídas ao vereador que, segundo o Poder Executivo e um manifesto assinado por 28 gestoras da rede municipal de ensino, ferem o decoro parlamentar e desestabilizam o ambiente escolar. O documento entregue à Câmara reforça o impacto das supostas ações do parlamentar dentro das unidades de ensino, alegando que sua postura teria gerado constrangimentos e insegurança entre profissionais da educação. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/por-10-votos-a-4-c%C3%A2mara-de-varginha-instaura-comiss%C3%A3o-processual-contra-vereador-c%C3%A1ssio-chiodi