Programa Mais Saúde em Estrela Dalva

Geral Há 2 semanas Em Estrela Dalva - MG Estrela Dalva celebrou com sucesso a 3ª Festa do Produtor Rural Além das apresentações musicais, a 3ª Festa do Produtor Rural também contou com um parque de diversões gratuito, proporcionando lazer para crianças e famílias, e reafirmando o caráter inclusivo do evento.