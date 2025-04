Santo Antônio do Aventureiro realizou XI Conferência Municipal de Saúde

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.

Durante o encontro, os participantes se dedicaram à análise da situação da saúde no município e à construção coletiva de propostas que visam aprimorar os serviços oferecidos à população. A participação ativa dos diversos setores fortaleceu o compromisso com um sistema de saúde mais eficiente, humanizado e acessível a todos os aventureirenses.

A conferência teve como principal objetivo discutir e propor diretrizes para a atualização do Plano Municipal de Saúde. Convocada pelo Decreto Municipal nº 29/2025 e regulamentada pela Portaria nº 01/2025 da Secretaria de Saúde, a iniciativa proporcionou um espaço democrático de diálogo entre gestores, trabalhadores da saúde, usuários do sistema e representantes da sociedade civil.

No dia 28 de março de 2025, às 11h, foi realizada a XI Conferência Municipal de Saúde de Santo Antônio do Aventureiro, no Honoli Dance Clube, localizado na Rua Darcy Carlos da Cunha, no Centro da cidade. O evento foi promovido pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Saúde, e reuniu representantes de diversos segmentos da sociedade.

FOTOS: Prefeitura de Santo Antônio do Aventureiro.

Saúde Há 4 horas Em Santo Antônio do Aventureiro - MG Aventureiro intensifica combate à dengue com uso de UBV portátil A ação faz parte da estratégia de bloqueio, que visa eliminar o mosquito transmissor na fase adulta, atuando de forma mais direcionada e eficaz em locais com casos confirmados.

Geral Há 4 meses Em Santo Antônio do Aventureiro - MG Temporal em Santo Antônio do Aventureiro agrava cenário já crítico em São Domingos As autoridades destacam que a colaboração da população será essencial para superar os desafios.

Geral Há 2 anos Em Santo Antônio do Aventureiro - MG Inaugurado nova sede do Destacamento da PM de Santo Antônio do Aventureiro Prefeito, vereadores, autoridades policiais e outras marcaram presença