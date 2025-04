Carmo se prepara para o 1º Flash Mob de Quadrilha Junina e anuncia o maior Arraiá da região

A cidade do Carmo/RJ vai celebrar o Dia Internacional da Dança de uma forma inédita, alegre e cheia de tradição: será realizado o 1º Flash Mob de Quadrilha Junina no município. O evento acontecerá no dia 25 de abril, às 19h, na Praça Getúlio Vargas, marcando o início das comemorações dos 10 anos do ‘Arraiá São João na Praça’, o maior arraiá em espaço público aberto da região.

A ação é promovida em parceria com as Quadrilhas Juninas do município e conta com o apoio cultural da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O Flash Mob reunirá brincantes, quadrilheiros e o público em geral em um momento de celebração espontânea da cultura popular e da dança típica nordestina.

Além de homenagear a dança como forma de expressão artística e social, o evento também reforça a importância da tradição junina como parte do patrimônio cultural do município e do estado do Rio de Janeiro. É uma excelente oportunidade para prestigiar os talentos locais e se conectar com a alegria do arrasta-pé carmense.

Arraiá São João na Praça 2025: Diversidade, Sustentabilidade e Tradição

O tradicional Arraiá São João na Praça já tem data marcada: 27 e 28 de junho, também na Praça Getúlio Vargas. Este ano, o evento chega à sua décima edição com um tema que promete emocionar e conscientizar: "A Diversidade e Sustentabilidade".

O arraiá contará com a participação especial de quadrilhas juninas estudantis — CEPAD, VARELA, CÍVICO MILITAR e CIEP — além das quadrilhas de bairros e associações, como Os Pés de Cana, QuadriHand, Terceira Idade, Centro de Convivência, Asa Branca e UMGEC.

A programação inclui muita música ao vivo, gastronomia típica, cenários temáticos encantadores e, claro, muito forró e animação durante os dois dias de festa. Uma das novidades desta edição será o reforço nas ações de sustentabilidade, com foco na conscientização ambiental e no uso responsável dos espaços públicos.

O projeto ‘Gente Arteira’, que idealizou o Arraiá São João na Praça, comemora em 2025 uma década de trabalho contínuo no resgate e fortalecimento da cultura popular carmense. Ao longo dos anos, a iniciativa mobilizou centenas de brincantes, jovens e idosos, promovendo inclusão, identidade e pertencimento por meio das tradições juninas.

Com o apoio de escolas, associações, instituições e da gestão pública, o projeto tornou-se referência regional no fomento à cultura e às expressões artísticas populares.

Um convite à comunidade

Toda a população de Carmo e cidades vizinhas está convidada a prestigiar o 1º Flash Mob de Quadrilha Junina no dia 25 de abril, e a viver a experiência completa do Arraiá São João na Praça em junho. Mais do que uma festa, o evento é um ato de resistência cultural, celebração da diversidade e cuidado com o futuro.

Prepare seu chapéu de palha, seu traje junino e venha dançar com a gente!