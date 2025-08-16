14°C 21°C
Jogador representa Aventureiro no ES

O novo camisa do Pinheiros sabe que a vitrine do campeonato pode ser decisiva para ganhar o país.

16/08/2025 às 10h04
Por: Redação
Jogador representa Aventureiro no ES

O interior mineiro segue fazendo história no futebol nacional. Desta vez, o protagonista atende pelo nome de Jardel de Oliveira da Silva, de 21 anos, natural de Santo Antônio do Aventureiro (MG), que estreou com personalidade no time profissional do Esporte Clube Pinheiros, do Espírito Santo.

Filho do pedreiro Jesse Aristides da Silva e da cozinheira Luciana Tomaz de Oliveira, Jardel cresceu longe dos grandes centros esportivos, mas nunca deixou de acreditar no sonho de ser jogador. Determinado, começou nas categorias de base do Nacional de Muriaé, destacou-se e foi profissionalizado no Social Futebol Clube (MG) — de onde partiu, por indicação de empresários, para reforçar o Pinheiros na Série B do Campeonato Capixaba.

Polivalente, o jovem atua como volante e zagueiro, características que chamaram atenção da equipe capixaba. Após um mês de preparação intensa, o menino de Aventureiro entrou em campo pela primeira vez ontem, 15 de agosto, e já mostrou que quer brigar por espaço no elenco. “Minha meta é honrar essa chance e conquistar meu lugar”, afirmou após o jogo.

 Jardel respira futebol. O novo camisa do Pinheiros sabe que a vitrine do campeonato pode ser decisiva para ganhar o país. Enquanto isso, sua cidade natal vibra com o início de uma trajetória que promete levar o nome de Santo Antônio do Aventureiro ainda mais longe no cenário esportivo.

