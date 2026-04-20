Palestra gratuita sobre autismo e comportamento acontece no próximo sábado

Como parte das ações do Mês de Conscientização do Autismo, será realizada no próximo sábado, 25 de abril, em Além Paraíba, uma palestra voltada à compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e às práticas de cuidado no dia a dia.

O encontro acontecerá das 8h às 12h, no auditório do Colégio dos Santos Anjos, e contará com a participação do psicólogo Jeyverson Mendes, especialista em Análise do Comportamento, mestre e doutorando na área.

A proposta é promover um espaço de orientação e troca de informações para famílias, cuidadores, profissionais e estudantes interessados no tema. Durante a palestra, serão abordados aspectos como a convivência familiar, estratégias de comunicação e interação social, além do manejo de comportamentos desafiadores e intervenções em momentos de crise.

De acordo com a organização, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre o autismo e contribuir para práticas mais seguras e inclusivas no cuidado com pessoas com TEA.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e os participantes receberão certificado ao final da atividade. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser realizadas por meio de plataforma online.