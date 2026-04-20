Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Palestra gratuita sobre autismo e comportamento acontece no próximo sábado

Evento no Colégio dos Santos Anjos abordará estratégias de cuidado, comunicação e manejo no cotidiano de pessoas com TEA

Redação
Por: Redação
20/04/2026 às 15h39
Palestra gratuita sobre autismo e comportamento acontece no próximo sábado

Como parte das ações do Mês de Conscientização do Autismo, será realizada no próximo sábado, 25 de abril, em Além Paraíba, uma palestra voltada à compreensão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) e às práticas de cuidado no dia a dia.

O encontro acontecerá das 8h às 12h, no auditório do Colégio dos Santos Anjos, e contará com a participação do psicólogo Jeyverson Mendes, especialista em Análise do Comportamento, mestre e doutorando na área.

A proposta é promover um espaço de orientação e troca de informações para famílias, cuidadores, profissionais e estudantes interessados no tema. Durante a palestra, serão abordados aspectos como a convivência familiar, estratégias de comunicação e interação social, além do manejo de comportamentos desafiadores e intervenções em momentos de crise.

De acordo com a organização, o objetivo é ampliar o conhecimento sobre o autismo e contribuir para práticas mais seguras e inclusivas no cuidado com pessoas com TEA.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia, e os participantes receberão certificado ao final da atividade. As vagas são limitadas.

As inscrições podem ser realizadas por meio de plataforma online.

https://www.sympla.com.br/evento/palestra-mudar-o-olhar-transformar-o-cuidado-autismo-e-comportamento/3377647?share_id=whatsapp

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Educação Há 2 horas

Professores participam de workshop sobre ansiedade e aprendizagem

A proposta do workshop foi oferecer aos profissionais da educação ferramentas que contribuam para um olhar mais atento e sensível às questões emocionais dos alunos
Educação Há 4 semanas

CCAA de Além Paraíba celebra St. Patrick’s Day com integração cultural e aprendizado interativo

Com ações como essa, o CCAA de Além Paraíba segue investindo em práticas que vão além da sala de aula, proporcionando experiências que enriquecem o ensino e tornam o contato com o idioma mais significativo.
Educação Há 3 meses

CCAA Além Paraíba lança o novo Espanhol Internacional. Faça sua matricula!

O novo Espanhol 2026 do CCAA está chegando com tudo: conteúdo prático, gramática objetiva, evolução constante e uma experiência completa para transformar a forma de aprender e se comunicar.
Educação Há 3 meses

Escola Estadual Santa Rita tem aluna selecionada para intercâmbio no exterior

A escola destaca que a conquista reforça a importância de uma educação comprometida com o desenvolvimento humano, acadêmico e social.
Educação Há 4 meses

Livro “O Menino e o Lenço” é lançado e emociona público com história real de inclusão e afeto

“O Menino e o Lenço” continua à venda e pode ser adquirido diretamente com a autora, professora Mirelli Rezende.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias