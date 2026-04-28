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Cataguases celebra o aniversário de Humberto Mauro no Pop Cine Além Paraíba

Evento gratuito será no dia 30 de abril, no Animaparque, com programação dedicada ao cinema e à animação.

Redação
Por: Redação
28/04/2026 às 15h51 Atualizada em 29/04/2026 às 17h14
Cataguases celebra o aniversário de Humberto Mauro no Pop Cine Além Paraíba

Nesta quinta-feira, 30 de abril, data em que Humberto Mauro completaria 129 anos, Cataguases recebe o Fórum Animaparque: Cinema Feito à Mão. A ação marca o encerramento da primeira edição do projeto Fábrica do Futuro LAB.2C, realizado pelo Instituto Fábrica do Futuro, com patrocínio da Energisa e apoio cultural do Instituto Energisa, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. O evento é uma oportunidade para produtores, estudantes da área e diretores participarem, trocarem experiências e ampliarem sua rede de contatos, fortalecendo o audiovisual da região.

A ação será realizada no Animaparque, em Cataguases, das 14h às 17h, com painéis sobre produção audiovisual e processos criativos, visita guiada ao estúdio‑escola e a Sessão Fábrica Animada, com exibição de curtas do projeto. Entre os participantes, estão nomes de destaque, como Cesar Cabral, diretor da Coala Filmes. Durante o evento, será apresentada a Comunidade Criativa, formada por 150 profissionais de Cataguases, que tem como objetivo fortalecer o audiovisual local e dar base à futura Cooperativa de Profissionais e Produtoras do ANIMAPARQUE (COPPA). A entrada é gratuita e não é necessário fazer inscrição. Para mais informações, acesse as redes sociais do projeto.

Esse movimento de valorização do audiovisual se apoia na estrutura do Animaparque, estúdio‑escola inaugurado em 2023, em Cataguases. Com investimento de R$ 2 milhões da Energisa, o espaço oferece uma infraestrutura inédita na América Latina e já foi palco de mais de 38 grandes produções ao longo dos últimos anos, incluindo filmes, documentários, séries e animações em stop motion. A iniciativa se soma a outras ações culturais que movimentam a cidade e fortalecem o setor criativo na região.

“Acreditamos que a cultura é uma ferramenta poderosa de transformação social. Ao apoiar iniciativas como essa, estamos contribuindo para o desenvolvimento das comunidades que atendemos, gerando emprego, renda e oportunidades para os talentos locais. Essa iniciativa mostra que a Zona da Mata tem criatividade, talento e estrutura para se tornar uma referência nacional na produção de animações”, acredita Delânia Cavalcante, gerente de Investimento Social do Grupo Energisa.

 Confira a programação cultural regional desta semana:

Além Paraíba

Sessão de cinema – PopCine.

30 de abril e 1º de maio, às 16h, 18h e 20h.

2 de maio, às 17h e 19h.

Local: Museu de História e Ciências Naturais, em Além Paraíba.

A entrada é gratuita, sujeita à lotação da sala. A reserva pode ser feita pelo Whatsapp: (32) 98867-1382.

Cataguases

Oficina de Yoga aplicada à dança contemporânea. Toda quarta-feira, às 14h30.

Oficina de Dança Urbana. Toda quarta-feira, às 18h30.

Oficina de Dança Contemporânea - Técnicas avançadas de Floorwork. Toda quinta-feira, às 9h.

Oficina de Ballet Clássico. Toda quinta-feira, às 14h.

Oficina de Dança Contemporânea - Técnicas avançadas de Contato e Improvisação. Toda sexta-feira, às 9h.

Local: Sala Cênica da Escola Estadual Manoel Inácio Peixoto.

Todas as atividades possuem entrada gratuita, sem necessidade de inscrição.

Leopoldina

2ª MOSTRA CINECLUBE MÔNICA BOTELHO: LEOPOLDINA NA TELA.

2 de maio, sábado, na Casa da Memória de Leopoldina, a partir das 14h. Entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

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O MPMG incluiu ainda o pedido de condenação nos artigos 69 e 71 do Código Penal, uma vez que as possíveis infrações ocorreram de forma continuada e em acúmulo de mais de uma irregularidade. O denunciado não aceitou a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). 

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