Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Além Paraíba inicia nova etapa de projeto turístico com a Locomotiva 51

Durante os próximos 180 dias ações de preservação tanto do espaço, quanto do material rodante do projeto turístico da locomotiva 51 irão acontecer.

Redação
Por: Redação Fonte: Ascom MHCN-AP
28/04/2026 às 15h57 Atualizada em 30/04/2026 às 14h58
Além Paraíba inicia nova etapa de projeto turístico com a Locomotiva 51

Um importante passo para a preservação da memória ferroviária e o fortalecimento do turismo cultural no município foi dado no último sábado, 25 de abril. Sob a gestão do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba, teve início uma nova fase do projeto de recuperação da histórica Locomotiva 51, peça emblemática da antiga Estrada de Ferro Leopoldina.

A ação marcou a realização da primeira limpeza da rotunda das Oficinas de Porto Novo, espaço estratégico para o desenvolvimento do projeto. A iniciativa foi viabilizada mediante autorização formal da Paróquia de São José, proprietária da área, e contou com o apoio técnico da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Obras.

O trabalho também foi conduzido com o devido conhecimento do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, assegurando que todas as intervenções respeitem os parâmetros de preservação histórica e as diretrizes legais aplicáveis ao patrimônio ferroviário.

De acordo com o diretor do museu, professor André Martins Borges, a limpeza da rotunda representa uma etapa fundamental para a continuidade das ações de restauração da Locomotiva 51, considerada um dos mais relevantes bens ferroviários remanescentes da região. O espaço, que durante décadas integrou a dinâmica operacional da malha ferroviária da Zona da Mata mineira, encontra-se hoje em processo de ressignificação como equipamento cultural e turístico.

A proposta vai além da recuperação material da locomotiva. O projeto prevê a transformação do conjunto ferroviário de Além Paraíba, em um polo de visitação, com potencial para integrar roteiros de turismo histórico e educativo, dialogando diretamente com iniciativas já desenvolvidas pelo museu, como ações de formação de público e valorização da memória local. O projeto não envolve apenas a rotunda, mas também o conjunto arquitetônico da Estação de Porto Novo, a Estação de Simplício e a Estação de Além Paraíba.

A parceria entre instituições públicas, o Governo Federal, entidades religiosas e órgãos de preservação reforça o caráter colaborativo da iniciativa, evidenciando a mobilização da comunidade em torno da proteção de seu patrimônio histórico. Durante os próximos 180 dias ações de preservação tanto do espaço, quanto do material rodante do projeto turístico da locomotiva 51 irão acontecer.

Com o início da limpeza, os próximos passos incluem as intervenções necessárias para a recuperação da Locomotiva 51, que, no futuro, poderá se tornar um dos principais atrativos turísticos de Além Paraíba.

A iniciativa reafirma o papel do Museu de História e Ciências Naturais como agente central na articulação de projetos que unem cultura, turismo, educação e desenvolvimento regional, tendo como base a preservação da memória ferroviária — um dos pilares da identidade histórica do município.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Cultura Há 43 minutos

8ª Festa do Cavalo vai movimentar Estrela Dalva com concurso de marcha

O concurso contará com diversas categorias, incluindo égua e cavalo dente de leite, animais registrados, marcha picada, cavalo castrado, além de categorias para mirim (até 12 anos), juvenil (até 18 anos) e amazonas.
Cultura Há 2 semanas

Cataguases celebra o aniversário de Humberto Mauro no Pop Cine Além Paraíba

Evento gratuito será no dia 30 de abril, no Animaparque, com programação dedicada ao cinema e à animação.
Cultura Há 1 mês

Carmo se despede de “Paulinho”, referência cultural e figura querida da comunidade

Sua história, no entanto, permanece viva na memória de todos que foram tocados por sua arte, seu trabalho e sua generosidade.
Cultura Há 2 meses

Além Paraíba se prepara para celebrar o Dia de São José, padroeiro do município

A programação especial deve reunir moradores e visitantes em um clima de devoção, encerrando a novena com celebrações que destacam a importância do padroeiro na vida da comunidade.
Cultura Há 2 meses

Império do Planeta II retoma atividades e inicia planejamento para o Carnaval 2027

A expectativa agora é que, com a organização inicial da comissão e o engajamento dos integrantes, a escola avance nos preparativos e retorne ao desfile em 2027 com força renovada.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias