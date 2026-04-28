Além Paraíba inicia nova etapa de projeto turístico com a Locomotiva 51

Um importante passo para a preservação da memória ferroviária e o fortalecimento do turismo cultural no município foi dado no último sábado, 25 de abril. Sob a gestão do Museu de História e Ciências Naturais de Além Paraíba, teve início uma nova fase do projeto de recuperação da histórica Locomotiva 51, peça emblemática da antiga Estrada de Ferro Leopoldina.

A ação marcou a realização da primeira limpeza da rotunda das Oficinas de Porto Novo, espaço estratégico para o desenvolvimento do projeto. A iniciativa foi viabilizada mediante autorização formal da Paróquia de São José, proprietária da área, e contou com o apoio técnico da Prefeitura Municipal de Além Paraíba, por meio da Secretaria de Obras.

O trabalho também foi conduzido com o devido conhecimento do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural, assegurando que todas as intervenções respeitem os parâmetros de preservação histórica e as diretrizes legais aplicáveis ao patrimônio ferroviário.

De acordo com o diretor do museu, professor André Martins Borges, a limpeza da rotunda representa uma etapa fundamental para a continuidade das ações de restauração da Locomotiva 51, considerada um dos mais relevantes bens ferroviários remanescentes da região. O espaço, que durante décadas integrou a dinâmica operacional da malha ferroviária da Zona da Mata mineira, encontra-se hoje em processo de ressignificação como equipamento cultural e turístico.

A proposta vai além da recuperação material da locomotiva. O projeto prevê a transformação do conjunto ferroviário de Além Paraíba, em um polo de visitação, com potencial para integrar roteiros de turismo histórico e educativo, dialogando diretamente com iniciativas já desenvolvidas pelo museu, como ações de formação de público e valorização da memória local. O projeto não envolve apenas a rotunda, mas também o conjunto arquitetônico da Estação de Porto Novo, a Estação de Simplício e a Estação de Além Paraíba.

A parceria entre instituições públicas, o Governo Federal, entidades religiosas e órgãos de preservação reforça o caráter colaborativo da iniciativa, evidenciando a mobilização da comunidade em torno da proteção de seu patrimônio histórico. Durante os próximos 180 dias ações de preservação tanto do espaço, quanto do material rodante do projeto turístico da locomotiva 51 irão acontecer.

Com o início da limpeza, os próximos passos incluem as intervenções necessárias para a recuperação da Locomotiva 51, que, no futuro, poderá se tornar um dos principais atrativos turísticos de Além Paraíba.

A iniciativa reafirma o papel do Museu de História e Ciências Naturais como agente central na articulação de projetos que unem cultura, turismo, educação e desenvolvimento regional, tendo como base a preservação da memória ferroviária — um dos pilares da identidade histórica do município.