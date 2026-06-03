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Usiminas avança em ranking de sustentabilidade da B3 pelo quarto ano consecutivo

Empresa é a única siderúrgica presente no índice e sobe oito posições na edição de 2025 A Usiminas passou a integrar, pelo quarto ano consecutivo, ...

Redação
Por: Redação Fonte: SINDJORI MG
03/06/2026 às 16h29
Usiminas avança em ranking de sustentabilidade da B3 pelo quarto ano consecutivo


Empresa é a única siderúrgica presente no índice e sobe oito posições na edição de 2025

A Usiminas passou a integrar, pelo quarto ano consecutivo, a carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3 (ISE B3), um dos principais indicadores de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa (ESG) do mercado financeiro brasileiro.

A nova carteira do índice entrou em vigor neste mês de maio e reúne 69 empresas de 38 diferentes setores da economia nacional. Nesta edição, a Usiminas permanece como a única representante do setor siderúrgico na lista.

O desempenho da companhia apresentou evolução consistente nos últimos anos. A pontuação geral da empresa passou de 61,08 pontos em 2021 para 73,59 pontos na avaliação de 2025. O resultado garantiu à siderúrgica um avanço de oito posições no ranking geral, alcançando a 46ª colocação.

O ISE B3 é considerado uma das principais referências do mercado financeiro brasileiro para avaliação de empresas comprometidas com sustentabilidade, transparência e gestão responsável. O índice analisa critérios relacionados a mudanças climáticas, governança corporativa, ética, inovação, gestão de riscos, impacto social e responsabilidade ambiental.

A presença contínua da Usiminas no indicador reforça o movimento de transformação que vem sendo adotado pela companhia nos últimos anos, especialmente em áreas ligadas à eficiência operacional, inovação tecnológica e redução de impactos ambientais.

  • Avanço em mudança climática

Segundo a empresa, o maior avanço registrado na avaliação deste ano ocorreu no eixo de Mudança Climática, que apresentou crescimento de 4,75% entre 2024 e 2025.

Entre os fatores apontados pela companhia para o resultado estão:

  • Melhorias na gestão de emissões de CO₂;
  • Fortalecimento do controle de riscos climáticos;
  • Evolução da nota da empresa no CDP (Carbon Disclosure Project), organização internacional que monitora transparência ambiental corporativa;
  • Ampliação de práticas ligadas à eficiência energética e gestão ambiental.

A siderúrgica também informou que vem intensificando investimentos em modernização industrial e inovação como parte da estratégia voltada ao fortalecimento da agenda ESG.

  • Inteligência artificial e inovação industrial

No eixo de Modelo de Negócios e Inovação, a companhia destacou a ampliação do uso de inteligência artificial e análise de dados em processos internos ligados à segurança operacional, monitoramento ambiental e prevenção de riscos.

Segundo a empresa, as tecnologias vêm sendo utilizadas para aprimorar sistemas de controle, aumentar a eficiência operacional e fortalecer processos preventivos em áreas industriais.

A Usiminas também vem ampliando iniciativas voltadas à integração de práticas sustentáveis aos processos de inovação e desenvolvimento industrial, buscando alinhar competitividade econômica e responsabilidade socioambiental.

  • Governança e compliance

Na área de Governança Corporativa e Alta Gestão, em que alcançou 82,25% de pontuação, os principais avanços apontados foram:

  • Aperfeiçoamento da gestão de riscos;
  • Fortalecimento das ferramentas de compliance;
  • Revisão do alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU;
  • Ampliação das práticas de combate à corrupção e integridade corporativa.

Para o diretor sênior de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, Roberto Maia, o resultado reflete o compromisso da empresa com a evolução contínua das práticas ESG e com a modernização dos processos de gestão.

┃ Como a única representante do setor siderúrgico no índice, entendemos a nossa responsabilidade em uma indústria de intensa atividade operacional. O avanço no pilar de Mudança Climática e a ampliação do uso de inteligência artificial em segurança e meio ambiente fortaleceram nossas ações de gestão e controle de riscos, afirmou.

O executivo destacou ainda que o ISE B3 funciona como uma ferramenta estratégica de diagnóstico e aprimoramento contínuo.

┃ O ISE B3 funciona como um diagnóstico rigoroso: ao mesmo tempo em que consolida avanços em governança e inovação, ele mapeia os próximos passos e oportunidades de aprimoramento para o nosso desenvolvimento contínuo, completou.

  • Pressão global sobre a siderurgia

O avanço da Usiminas no índice ocorre em um momento de crescente pressão internacional sobre setores industriais de alta intensidade operacional, como mineração, metalurgia e siderurgia.

Nos últimos anos, investidores, fundos internacionais e organismos ligados ao mercado passaram a exigir metas mais claras de descarbonização, transparência ambiental e responsabilidade social das grandes indústrias.

Nesse cenário, índices como o ISE B3 ganharam ainda mais relevância ao servirem como referência para análise de desempenho ESG e gestão sustentável das empresas brasileiras.

A permanência da Usiminas como única siderúrgica presente na carteira do índice reforça o posicionamento da companhia em um setor que enfrenta desafios relacionados à transição energética, redução de emissões e adaptação às novas exigências ambientais globais.

  • Compromisso com sustentabilidade

Segundo a empresa, a permanência no ISE B3 reforça ao mercado financeiro e aos investidores o alinhamento da companhia com práticas globais de sustentabilidade, inovação e governança corporativa.

A Usiminas afirma que busca conciliar solidez operacional, desenvolvimento sustentável e modernização industrial, mantendo investimentos em eficiência produtiva, gestão ambiental e transformação tecnológica.

A companhia destaca ainda que as ações fazem parte de uma estratégia de longo prazo voltada à competitividade da indústria brasileira, à redução de impactos ambientais e ao fortalecimento das práticas de responsabilidade corporativa.

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