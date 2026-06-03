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Abertas as inscrições para a 2ª edição do Selo Promove Mulheres Advogadas

A OAB-MG abriu as inscrições para a certificação de escritórios de advocacia na 2ª edição do Selo Promove Mulheres Advogadas - 2026. A adesão deve ...

Redação
Por: Redação Fonte: SINDJORI MG
03/06/2026 às 16h29
Abertas as inscrições para a 2ª edição do Selo Promove Mulheres Advogadas

A OAB-MG abriu as inscrições para a certificação de escritórios de advocacia na 2ª edição do Selo Promove Mulheres Advogadas - 2026. A adesão deve ser feita exclusivamente de forma eletrônica, no período de 25 de maio a 29 de junho deste ano. A iniciativa é uma forma de valorizar as sociedades de advocacia que adotam práticas efetivas de promoção da igualdade de gênero, raça e diversidade no ambiente profissional. Acesse aqui

A premiação incentiva a inserção, permanência e ascensão das mulheres advogadas nos espaços de poder e é um reconhecimento institucional de boas práticas, fortalecimento da reputação do escritório, valorização e retenção de talentos e compromisso público com diversidade e equidade.

Para participar basta ser inscrito na OAB-MG com uma novidade este ano. A avaliação dos escritórios será feita levando em consideração o número total de advogados(as), incluindo sócios(as) e associados(as). Será cobrada uma taxa de inscrição proporcional ao tamanho da sociedade para a confecção dos selos e certificações.

Os escritórios participantes podem ser certificados em quatro categorias: bronze, prata e ouro, e uma especial, a diamante para sociedades que foram premiadas na primeira edição com o selo ouro e alcançarem pelo menos 90% dos requisitos. Os critérios de avaliação são sobre carreira e liderança, ambiente de trabalho e proteção, benefícios e desenvolvimento, além de diversidade e inclusão.

Participe da 2ª edição do Selo Promove Mulheres Advogadas e seja um agente transformador da advocacia e da sociedade. Equidade de gênero não é concessão, é compromisso com a justiça!

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