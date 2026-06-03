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Câmara da Comunicação amplia parceria entre setores 

 Reunião na terça-feira, 26 de maio, abordou o mercado setorial e oportunidades de negócio  O mercado de produtos e serviços foi destaque na reuniã...

Redação
Por: Redação Fonte: SINDJORI MG
03/06/2026 às 16h29
Câmara da Comunicação amplia parceria entre setores 


 Reunião na terça-feira, 26 de maio, abordou o mercado setorial e oportunidades de negócio 


O mercado de produtos e serviços foi destaque na reunião da Câmara da Indústria da Comunicação da FIEMG na terça-feira, 26 de maio, na sede da entidade. O presidente do colegiado Rodrigo da Silva Fernandes, abriu os trabalhos salientando a oportunidade de parcerias que podem ser geradas a partir da pauta. “Nossa Câmara conta com grupos de Trabalho muito atuantes dos setores de Audiovisual e de Mídia Externa, que tem contribuído para geração de oportunidades” ressaltou.
O líder do grupo de Relações Institucionais da Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom), José Guilherme Araújo, que representa um universo de 18 mil profissionais em empresas espalhadas por todo o Brasil, com formação multidisciplinar em jornalismo, relações públicas, publicidade, design, ciência de dados, administração, economia, direito e dezenas de outras habilidades. “Nossos associados compõem perfil de um setor capacitado para oferecer produtos e serviços de comunicação corporativa”, salientou. Ele informou que em 2025, as agências brasileiras faturaram R$ 5.72 bilhões, gerando riqueza para a economia do país e soluções estratégicas para clientes públicos e privados.

  •  Interiorização

Outro destaque da pauta foi o Escada Summit, importante que será realizado em São Lourenço, no Sul de Minas, conectando criadores, decisores e instituições do Audiovisual que conta com grupo de trabalho da Câmara. Segundo estudo Oxford Economics, o setor tem impacto direto de R$ 24,5 bilhões no PIB nacional, chegando a R$ 56 bilhões quando considerados os efeitos indiretos e induzidos. “O Escadas Summit nasce da necessidade de criar pontes reais entre quem cria, quem estrutura e quem movimenta o audiovisual no Brasil. A gente fala muito sobre descentralização, mas ela só acontece quando existe conexão, formação e acesso ao mercado”, afirmou Alexandre Felix, idealizador e diretor geral que apresentou o evento.
Neste sentido, o coordenador do Grupo de Trabalho de Midia Externa e presidente do Sindicato (Sepex), Alex Sandro, elogiou o evento como oportunidade de interiorização dos esforços de aprimoramento do setor. “Temos conseguido avanços importantes com parcerias como a celebrada com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) cujo objetivo principal é combater a poluição visual, coibir a ocupação irregular de espaços públicos e garantir o cumprimento do Código de Posturas do município,” relatou, se colocando à disposição para o diálogo intersetorial.

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