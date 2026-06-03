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COLUNA MG

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UFJF cai 12 posições no ranking

A Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) caiu 12 posições no ranking das melhores universidades do mundo, divulgado nessa segunda-feira (1º) pelo Center for World University Rankings (CWUR), passando de 1.090º lugar, em 2025, para 1.102º, em 2026, quando 21.291 instituições foram avaliadas – 171 a menos do que no ano passado. Nesta edição, 45 das 52 instituições brasileiras classificadas perderam posições em relação ao ano anterior, incluindo duas da região: Universidade Federal de Viçosa (UFV) e Universidade Federal de São João de Rei (UFSJ). Com o resultado, a UFJF está entre as top 5,2% no mundo – após ficar entre as 5,1% em 2025 – e permanece como a 23ª mais bem avaliada entre as universidades brasileiras. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/cidade/02-06-2026/ufjf-ranking-melhores-universidades-mundo.html

Servidores de cemitério cobravam por serviços

Dois servidores do cemitério municipal de Três Pontas (MG) foram afastados após investigação da Polícia Civil apontar um suposto esquema de corrupção envolvendo a cobrança indevida de famílias para realização de obras particulares em túmulos. De acordo com a Polícia Civil, os investigados teriam se aproveitado da condição de servidores públicos e também do momento de luto das famílias para conseguir vantagens financeiras durante a prestação de serviços no local. (Correio Trespontano)

https://jornalcorreiotrespontano.com.br/2026/06/02/servidores-de-cemiterio-sao-afastados-por-suspeita-de-cobrar-por-servicos-em-tumulos-em-tres-pontas/

UFLA monitora preços em Paraíso

Em um contexto de aumento do custo de vida e maior preocupação das famílias com os gastos domésticos, o Clube do Mercado Financeiro, formado por alunos da UFLA em São Sebastião do Paraíso e coordenado pelo economista e professor da UFLA Pedro Henrique Nascimento, apresenta os resultados do seu primeiro grande projeto: a criação de um índice de preços para o município. Como o município não contava com uma pesquisa local capaz de demonstrar essas diferenças de maneira sistemática, o grupo passou a desenvolver uma coleta mensal de preços em diversos estabelecimentos da cidade, incluindo atacados e varejos. (Jornal do Sudoeste)

https://jornaldosudoeste.com.br/noticia_detalhe.php?id=221434

Arcos mantém tradição nas escolas

O friozinho do mês de junho, com dias mais curtos, sugere mais tempo no aconchego do lar, mas sem deixar de aproveitar os eventos sociais com entretenimentos e culinária típicas de inverno. As festas realizadas nas escolas são opções para as famílias, proporcionando momentos de socialização e lazer saudável para as crianças, que farão parte de suas memórias na vida adulta. Nas escolas da rede municipal de ensino houve uma antecipação, em maio. Já foram realizadas as festas de oito escolas. (Correio do Centro Oeste)

https://www.jornalcco.com.br/arcos-mantem-tradicao-das-festas-juninas-nas-escolas

Passos realiza a 8ª ExpoMóveis Rústicos

De 4 a 7 de junho de 2026, a partir do feriado de Corpus Christi, Passos recebe a 8ª edição da ExpoMóveis Rústicos, feira que já se consolidou como a maior do segmento no país. Realizado no Parque de Exposições, o evento reúne tradição, design e negócios em um ambiente pensado tanto para quem deseja renovar os ambientes da casa quanto para lojistas em busca de novidades, fornecedores e oportunidades exclusivas. Com entrada gratuita, a feira apresenta o melhor da produção em madeira maciça, unindo autenticidade, sofisticação e a força da indústria local. (Observo)

https://www.observo.com.br/8a-expomoveis-rusticos-comeca-nesta-quinta-em-passos

Rodovias de MG terão restrição para caminhões

O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) manteve a restrição de circulação para veículos de grande porte durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A medida tem como objetivo aumentar a segurança e garantir maior fluidez no trânsito nos períodos de maior movimentação nas rodovias estaduais. A proibição vale para veículos ou combinações de veículos que excedam os limites regulamentares de peso e dimensões estabelecidos pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), mesmo que possuam Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (Por Dentro de Minas)

https://pordentrodeminas.com.br/noticias/gerais/2026/06/rodovias-de-mg-terao-restricao-para-caminhoes-e-veiculos-de-grande-porte-no-feriado-de-corpus-christi/?utm_source=whatsapp&utm_medium=Refer%C3%AAncia&utm_term=gerais