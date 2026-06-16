CNI reunirá pré-candidatos à Presidência em evento voltado às demandas da indústria

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) promoverá, em 22 de junho, em Brasília, o evento “A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis”, que reunirá lideranças empresariais e pré-candidatos à Presidência da República para debater propostas e prioridades para o desenvolvimento econômico e social do país.

Até o momento, três nomes já confirmaram participação no encontro: o senador Flávio Bolsonaro (PL), o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD). Os participantes terão espaço individual na programação para apresentar suas propostas e dialogar com representantes do setor industrial de diferentes regiões do Brasil.

Durante o evento, a entidade entregará aos pré-candidatos o documento “Construindo o Brasil 2050”, elaborado com a contribuição de empresários e especialistas. O material reúne sugestões consideradas prioritárias para ampliar a competitividade do país nas próximas décadas.

Entre os temas abordados no documento estão ambiente macroeconômico, política industrial, inovação, inserção internacional, energia, infraestrutura de transportes, sustentabilidade, sistema tributário, segurança jurídica e qualificação profissional. A publicação busca contribuir para o debate eleitoral e para a formulação de políticas públicas voltadas ao crescimento sustentável da economia brasileira.

Realizado a cada quatro anos, o encontro da CNI é considerado um dos principais fóruns de diálogo entre o setor industrial e os postulantes ao Palácio do Planalto. A iniciativa oferece aos pré-candidatos a oportunidade de expor suas visões para o país e conhecer as demandas de um dos segmentos mais relevantes da economia nacional.

Segundo a entidade, as apresentações ocorrerão em momentos distintos, garantindo espaço individual para a exposição de propostas e para a interação com empresários e representantes da indústria.