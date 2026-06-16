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Mortes por infarto em Uberlândia dobram

Uberlândia teve um aumento expressivo no número de mortes por infarto em 2025, segundo levantamento do DataSUS. No ano passado, a cidade totalizou 55 óbitos em decorrência de ataque cardíaco, uma alta de 139% em relação a 2024, quando foram registradas 23 mortes do tipo. A quantidade de internações também subiu significativamente, saindo 297 hospitalizações em 2024 para 1.205 em 2025, um aumento de mais de 300%. Já os dados parciais de 2026 apontam que, até o momento, o município contabiliza 277 internações e 10 óbitos por infarto. (Diário de Uberlândia)

https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/40716/mortes-por-infarto-em-uberlandia-mais-que-dobram-um-ano

OAB-MG promove mobilização nacional

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB-MG) realiza, no dia 19 de junho, às 9h, a Mobilização Nacional pela Reforma do Poder Judiciário, iniciativa que pretende ampliar o debate sobre a modernização e o aperfeiçoamento do sistema de Justiça brasileiro. Durante o evento, o presidente da OAB-MG, Gustavo Chalfun, apresentará as diretrizes elaboradas pela Comissão de Juristas da instituição. As propostas contemplam mudanças estruturais voltadas ao fortalecimento da independência, da transparência e da eficiência do Poder Judiciário. (Ascom OAB MG)

São José lidera a produção de leite tipo "A”

A marca de 100 mil litros de leite por dia separa operações eficientes de estruturas capazes de redefinir um setor inteiro. Em 2025, a Fazenda São José ultrapassou essa fronteira. A propriedade, localizada na região de Guaxupé, encerrou o ano com produção de 37,4 milhões de litros de leite - média diária de 102.541 litros - assumindo a liderança nacional no ranking Top 100 / 2026, publicado por MilkPoint e Associação Brasileira dos Produtores de Leite. O feito colocou a produtora do Leite Fazenda Bela Vista na primeira posição entre os maiores produtores do país. (Revista Midia Brasil)

https://www.revistamidiabrasil.com.br/post/leite-fazenda-o-legado-de-olavo-barbosa-no-topo-do-leite-brasileiro

Cerrado lança estratégia internacional

A Região do Cerrado Mineiro escolheu a World of Coffee Brussels 2026, um dos principais eventos globais da cafeicultura, para apresentar ao mercado internacional sua nova estratégia de marca. Entre os dias 26 e 28 de junho, em Bruxelas, na Bélgica, a primeira Denominação de Origem para café reconhecida no Brasil apresentará seu novo posicionamento, baseado em origem, regeneração e criação de valor para as próximas gerações. A participação marca um momento estratégico para o território, que busca ampliar sua presença internacional e fortalecer sua posição como referência global em origem certificada, rastreabilidade, governança e sustentabilidade. (Jornal de Patrocínio)

https://www.jornaldepatrocinio.com/regiao-do-cerrado-mineiro-lanca-internacionalmente-nova-estrategia-de-marca-na-world-of-coffee-brussels-2026

R$ 3,9 milhões para saúde no Norte de Minas

O Governo de Minas Gerais destinou mais de R$ 3,9 milhões em recursos estaduais para a área de saúde em municípios do Norte de Minas. A verba, repassada por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), viabilizou a entrega de duas novas Unidades Básicas de Saúde (UBS) nos municípios de Novorizonte e Curral de Dentro, além do financiamento para a reforma de um posto de atendimento em Santa Cruz de Salinas. As duas novas unidades inauguradas custaram cerca de R$ 2 milhões cada uma e fazem parte de um programa estadual de retomada e financiamento de obras de Atenção Primária à Saúde (Serra Geral News).

https://www.serrageralnews.com/estado-investe-r-39-milhoes-em-unidades-de-saude-no-norte-de-minas

Itaúna ganha um novo fórum

Na última segunda-feira, 9, a Justiça local ganhou uma nova sede com a inauguração do Fórum Desembargador Mário Matos, localizado no Boulevard Lago Sul, ao lado da Prefeitura de Itaúna. A nova estrutura do Poder Judiciário, que atende os municípios de Itaúna e Itatiaiuçu, ocupa um prédio recém-construído de cerca de 7 mil metros quadrados, em terreno de 17 mil metros quadrados doado pela Prefeitura. Com quatro andares e subsolo, o edifício reúne salas de audiência, Tribunal do Júri, Juizado Especial, Defensoria Pública, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), setores administrativos e espaços de atendimento ao público. (Folha do Povo)

https://www.folhapovoitatiaiucu.com/justica-tem-casa-nova-na-comarca-de-itauna