Aceap realiza último café com Ideias de 2024

No dia 27 de novembro, foi realizado o último Café com Ideias da ACEAP, evento iniciado esse ano pela entidade e que traz sempre palestras e networking para os associados.

O palestrante foi o doutor em educação, administrador de empresas e mestre em gestão de negócios, Julio Macedo, que tratou o tema “Gestão 360º: o diálogo entre ciência e sabedoria prática. A importância de integrar rigor científico e experimentação na liderança.”

Durante o evento, depois das boas vindas do presidente da ACEAP – Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba, a gerente executiva da instituição, Alina Gomes, fez uma apresentação das atividades e serviços desenvolvidos em 2024, entre eles o atendimento jurídico gratuito, a CARC, as diversas capacitações, entre elas o EMPRETEC e o DELAS, além das parcerias com a Life Med e Cartão Bee e do app ABA, treinamentos, recrutamento e seleção, entre outras.

Na ocasião, também foi anunciada a premiação da ACEAP como segunda mais atuante Associação de Minas Gerais, destaque recebido no último Congresso da FEDERAMINAS, além do prêmio à Alina Gomes como consultora do Grupo Além Hair, no programa Empreender, e do próprio grupo, hoje associação, pela criação de sua marca própria, entregue ao Presidente, Alessandro Damasceno, em nome dos integrantes. Alina e o presidente Carlos Adriane fizeram questão de dividir o certificado com toda a equipe e com os integrantes da diretoria e ex-presidentes presentes, Rosa Helena Melo Dutra e João Ermelindo.

Estavam, em stands do Café com Ideias, os produtos Além Hair e o artesanato em fibra de bananeira do Art Além, que recentemente foi matéria gravada para o Globo Rural, da TV Integração.