Feirão do Além Vest Moda atrai público e é estendido até hoje

O Feirão do Além Vest Moda, promovido pelo núcleo setorial Além Vest Moda, do Programa Empreender, teve início nos dias 30 e 31 de julho e, devido à grande expectativa e adesão do público, segue até hoje, dia l° de agosto. A iniciativa conta com o apoio da ACEAP (Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba).

Com a participação de 16 lojas do segmento de moda, o feirão reúne uma grande variedade de roupas, calçados e acessórios, oferecendo descontos de até 70% em peças selecionadas.

Realizado no Salão de Eventos da ACEAP, o evento proporciona um ambiente confortável e acessível, favorecendo a visita dos consumidores e contribuindo para o fortalecimento do comércio local.

A ação é uma oportunidade para lojistas ampliarem sua visibilidade e para os consumidores aproveitarem preços especiais em produtos de qualidade. O Feirão do Além Vest Moda continua até esta sexta-feira, 1° de agosto.