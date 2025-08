Comércio de Além Paraíba terá horário especial na véspera do Dia dos Pais

Além Paraíba se prepara para um dos períodos mais movimentados do ano para o setor varejista: a véspera do Dia dos Pais. No próximo sábado, 9 de agosto de 2025, o comércio local funcionará em horário facultativo estendido, das 8h às 18h, conforme comunicado divulgado pela Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba (ACE AP).

A medida foi definida em acordo com o Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista de Cataguases e o Sindicato Patronal do Comércio Varejista e Atacadista da Zona da Mata, regulamentando o expediente especial para que lojistas e consumidores tenham mais tempo para as compras de última hora.

Segundo a ACE AP, as empresas que optarem por abrir nesta data deverão remunerar os funcionários de acordo com a legislação vigente. Isso significa que:

As horas extras trabalhadas no dia 9 de agosto deverão ser pagas integralmente na folha de pagamento do mês;

As horas não poderão ser compensadas em banco de horas.

A convenção coletiva completa está disponível para consulta no site oficial da ACE AP (www.aceap.com.br).

O horário estendido é uma oportunidade para que consumidores possam garantir presentes e aproveitar promoções especiais para o Dia dos Pais, comemorado no domingo, 10 de agosto, movimentando a economia local e fortalecendo o comércio.