ACEAP promoveu mais um Café com Ideias

Na manhã de quarta-feira, 25 de junho, foi realizada mais uma edição do Café com Ideias, evento promovido pela Associação Comercial e Empresarial de Além Paraíba voltado à troca de conhecimentos e incentivo ao empreendedorismo local. A convidada especial foi Maria Nilda Viana, representante do Sebrae Minas, palestrante e consultora com mais de 10 anos de experiência em micro e pequenas empresas, além de atuante nas causas de diversidade, equidade e inclusão (DE&I).

O tema central da palestra foi “Economia Prateada: A nova oportunidade de negócios para micro e pequenas empresas”, com foco no público com mais de 50 anos. Nilda destacou como o envelhecimento populacional está transformando os hábitos de consumo e criando novas demandas no mercado — um cenário que pode e deve ser explorado de forma estratégica pelos empreendedores. Além dos dados nacionais, foi ressaltado que 36% da população de Além Paraíba se enquadra nesse perfil de consumidor sênior, reforçando a importância de adaptar os negócios locais a essa realidade.

Durante a apresentação, foram compartilhadas estratégias práticas para atrair, conquistar e fidelizar esse público, como:

· Aprimorar o atendimento ao público sênior, corrigindo falhas e aproveitando oportunidades para vender mais;

· Tornar a comunicação mais clara, acolhedora e acessível, aumentando o engajamento e a confiança do cliente;

· Criar ambientes mais confortáveis e funcionais, incentivando a permanência e a recompra;

· Desenvolver experiências, produtos e ofertas pensadas para as preferências do consumidor maduro.

De acordo com a palestrante, adaptar os serviços e a linguagem das empresas para esse público é uma forma eficaz de se destacar no mercado, aumentar o faturamento e promover um atendimento mais inclusivo e humanizado.

O encontro foi uma oportunidade valiosa para os empreendedores locais refletirem sobre inovação, reposicionamento de mercado e inclusão, diante de uma sociedade que envelhece de forma ativa, conectada e economicamente relevante.