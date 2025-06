ACEAP incentiva compras no comércio local e premia consumidores durante todo o ano

Geral Há 3 semanas Em ACEAP ACEAP lança campanha “Gente que valoriza a gente” com sorteios de iPhones em datas comemorativas Os detalhes sobre o regulamento e as lojas participantes estão sendo divulgados pelas redes sociais da ACEAP.

Geral Há 1 mês Em ACEAP ACEAP sediará curso ‘Alcance o Diferencial no Atendimento e Gere Impactos Positivos’ com data alterada para Maio O curso acontecerá na sede da ACE, Rua Angelino Garbois, 95 - Ilha do Lazareto, e é aberto a todo público, com valores diferenciados para associados.