Secretaria de Educação recebe campeões de escolas estaduais

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) recebeu, na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, estudantes das escolas estaduais Raul Soares, de Araguari, e Clotilde Onofri de Campos, de Teófilo Otoni. Os jovens, que se destacaram em competições acadêmicas e esportivas, representaram com orgulho suas escolas e regiões.

O secretário de Estado de Educação, Igor de Alvarenga, recebeu os estudantes em seu gabinete e destacou a relevância da aproximação entre a Secretaria e as escolas. “É fundamental estar conectado com a realidade da nossa rede estadual. Receber alunos e professores aqui nos permite entender melhor suas necessidades e reconhecer suas vitórias”, afirmou.

As visitas marcaram momentos de celebração das conquistas dos estudantes e do trabalho dedicado dos educadores, reforçando o compromisso da SEE-MG com o reconhecimento e o incentivo aos talentos da rede estadual.

Conquistas acadêmicas

A Escola Estadual Raul Soares enviou 19 alunos medalhistas, que conquistaram 29 prêmios em eventos como as Olimpíadas do Tesouro Direto de Educação Financeira, Astronomia e Astronáutica, Olimpíada Mineira de História e Mostra Brasileira de Foguetes.

A estudante Lara Campos, medalhista de bronze na Olimpíada do Tesouro Direto, comentou a importância da educação financeira: “A educação financeira nos liberta e ajuda a planejar nosso futuro. Aprender sobre o tema desde jovem é essencial.”

Ouro no handebol sub-17

Nas quadras, os estudantes mineiros também brilharam. Com muita garra e determinação, a equipe da Escola Estadual Clotilde Onofri de Campos, de Teófilo Otoni (MG), foi ouro nos Jogos da Juventude, realizados em João Pessoa (PB), conquistando o título nacional de handebol sub-17 ao vencer, de virada, o time do Pará (PA).

A vitória foi um marco para o esporte escolar mineiro e rendeu aplausos calorosos na recepção da equipe na Secretaria de Estado de Educação nesta sexta-feira (29/11).

O técnico Pedro Henrique Faria, responsável pelo projeto Handbase, destacou a importância do trabalho coletivo e da formação dos jovens. "Nosso objetivo é formar atletas e mudar realidades. Em dois anos na escola, conquistamos títulos estaduais e agora esse nacional, colocando Minas na elite do handebol brasileiro", afirmou o professor.

Entre os atletas, a emoção foi marcante. "Foi uma experiência única. Entramos com o peso de levar Minas ao pódio e conseguimos. A virada no segundo tempo foi emocionante", disse Kaio Donanzam, de 17 anos, estudante do 2º ano do ensino médio.

Pedro Bertolozo, 17 anos, ressaltou o aprendizado proporcionado pelo esporte. "A dedicação de todos foi essencial. Para mim, esses jogos reforçaram minha escolha pela área esportiva. Quero seguir em Educação Física ou Fisioterapia".

Com a vitória, o time se classificou para disputar a elite do handebol brasileiro em 2024, reforçando o papel transformador do esporte na vida dos jovens.

Trilhas de Futuro Educadores

Durante a visita dos estudantes premiados nas competições acadêmicas, o professor Magno de Alcântara, da E.E. Raul Soares, apresentou um projeto inovador desenvolvido durante o mestrado dele no programa Trilhas de Futuro Educadores: um soroban adaptado para auxiliar alunos com deficiência visual no aprendizado de matemática. Além de demonstrar a ferramenta, Magno presenteou o secretário com um livro de sua autoria sobre o tema, destacando a importância de iniciativas inclusivas na educação.