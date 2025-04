Felipe Carvalho se destaca no Campeonato Estreantes da BRAFF

Felipe Carvalho, 29 anos, fisioculturista natural da cidade de Além Paraíba/MG, teve uma performance de destaque no último domingo, 31 de março, no Campeonato Estreantes da BRAFF, realizado no Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro. Competindo na categoria Men's Physique Clássico, Felipe fez parte de um grupo altamente competitivo, onde enfrentou 21 atletas de sua categoria, com altura entre 1,70m e 1,74m.

Embora a colocação final de Felipe ainda esteja aguardando confirmação, já que os resultados exatos serão divulgados nos próximos dias, o atleta conseguiu ficar entre os 10 primeiros, o que representa um excelente resultado para sua estreia no evento. O Campeonato Estreantes da BRAFF é um dos mais importantes do calendário do fisiculturismo brasileiro, reunindo atletas de alto nível em busca de visibilidade e ascensão nas competições da categoria.

Felipe, que treina na Academia Além Fitness, localizada em Além Paraíba, afirmou estar muito satisfeito com o desempenho, apesar de ser sua primeira participação no evento. Ele contou com o apoio de seu coach, Rômulo Santos, da equipe RCTeam, que o orientou e preparou para este grande desafio.

“Foi uma experiência incrível, o nível de competição foi muito alto e estar entre os 10 primeiros já é uma grande conquista. Estou muito motivado a continuar me dedicando e buscando melhorar sempre", disse Felipe, visivelmente empolgado com sua performance.

A presença de Felipe no Campeonato Estreantes da BRAFF é uma prova do crescimento do fisiculturismo em cidades menores, como Além Paraíba, e também da dedicação e disciplina que o atleta tem para alcançar seus objetivos. Com o apoio de seu coach e o trabalho árduo realizado na Academia Além Fitness, Felipe Carvalho promete continuar se destacando e almejando novos desafios no mundo do fisiculturismo.

Agora, com os olhos voltados para as próximas competições, Felipe segue motivado e confiante em sua trajetória. O fisiculturismo é uma paixão e uma constante busca por evolução, e, sem dúvida, ele está pronto para encarar os próximos desafios da carreira.

Sobre o Campeonato Estreantes da BRAFF

O Campeonato Estreantes da BRAFF é uma competição tradicional que reúne fisiculturistas iniciantes e atletas em ascensão para disputar uma vaga nas competições de maior visibilidade no Brasil. O evento é realizado anualmente e acontece em diferentes localidades, sendo considerado um dos principais campeonatos para quem busca notoriedade no esporte.