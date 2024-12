Final do Campeonato do Vassourão promete domingo de grandes emoções em Além Paraíba

O próximo domingo, 7 de dezembro, será marcado pelas finais do Campeonato do Vassourão, considerado o maior e melhor torneio de várzea da região de Além Paraíba. O evento, que teve início no dia 26 de outubro, reuniu 16 equipes em disputas acirradas e emocionantes, atraindo torcedores e celebrando o futebol amador no município.

No palco das decisões, o Espaço Dr. Miguel Belmiro de Souza, popularmente conhecido como “Vassourão”, promete ser o centro das atenções. A programação inicia às 9h, com a grande final da categoria máster entre as equipes Fora de Forma e Santa Rita. Logo em seguida, às 11h, será a vez da categoria veterano, com o confronto entre Planeta II e Resenha, encerrando o campeonato com chave de ouro.

Ao longo dos últimos finais de semana, o torneio destacou o talento, a dedicação e a paixão dos atletas da várzea, resgatando a importância do esporte como ferramenta de integração e lazer. Para os amantes do futebol, as finais representam o desfecho de uma competição que já entrou para o calendário esportivo da cidade.