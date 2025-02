‘Noite do Havaí 2025’ promete agitar o Indepa com atrações imperdíveis

A tradicional Noite do Havaí, organizada pelo Esporte Clube Independente, já tem data marcada: dia 22 de fevereiro. Com uma mega produção preparada para surpreender o público, o evento promete ser a abertura oficial do carnaval 2025 em Além Paraíba.

A programação musical está repleta de atrações para animar a festa e garantir diversão do início ao fim.

O cantor Júnior Gomes abrirá o evento com samba de alto nível para embalar a noite com ritmo e alegria.

A dupla Renato Tito e Rodrigo Gomes sobem ao palco com muito axé, oficializando o início do carnaval da cidade. Nos intervalos, os DJs Heider Costa e Tonny manterão o clima animado, garantindo que a pista de dança não esfrie.

O momento mais aguardado será o show da Bateria Audaciosa, da Escola de Samba Unidos Três Corações. Com muito samba-enredo e energia contagiante, a bateria promete um espetáculo à parte, trazendo todo o espírito do carnaval para o evento.

Os ingressos individuais já estão disponíveis por R$50 e podem ser adquiridos nos pontos de venda: Padaria Luzitana, Porto Novo, Riviera (Fábio), Outlet Além Paraíba, WTech (Carmo), e também na secretaria do clube. Além disso, há a opção de compra via Pix pelo número (32) 98825-7069.

Para quem busca mais conforto, a venda de mesas já está aberta na secretaria do clube. O valor é de R$300 para sócios e R$400 para não sócios, incluindo um balde de Heineken e quatro colares havaianos para cada mesa adquirida.

Com uma decoração temática vibrante e atrações para todos os gostos, a Noite do Havaí no Esporte Clube Independente promete ser um evento inesquecível. O ambiente será ideal para reunir amigos, dançar e celebrar em grande estilo.

Organizada pela Animal Eventos, a festa reflete o compromisso com a qualidade e inovação, garantindo diversão para todos os presentes. Não perca a oportunidade de fazer parte dessa noite mágica e venha viver a energia única do Havaí no coração de Além Paraíba!