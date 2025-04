Além Paraíba vai realizar 1ª Conferência Municipal de Cultura

A cidade se prepara para um momento histórico e fundamental para a construção das políticas públicas culturais: a 1ª Conferência Municipal de Cultura da atual gestão, que acontece nesta segunda-feira, dia 14 de abril, no Pop Cine. O evento terá início às 19h, com cadastramento dos participantes a partir das 18h.

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Cultura, comandada pelo professor Cassiano Teixeira, a conferência promete ser um espaço democrático de diálogo e escuta entre poder público, artistas, produtores culturais, representantes da sociedade civil e toda a população interessada.

“As conferências municipais são espaços democráticos de debates coletivos para discussão de propostas de organização municipal. Nessa primeira edição da nossa gestão, iremos analisar a situação da cultura local e propor diretrizes para políticas públicas, sempre buscando um espaço democrático e participativo”, destaca o secretário Cassiano.

Durante o encontro, serão debatidos os principais desafios, avanços e oportunidades para o fortalecimento do setor cultural no município, com a construção de propostas que servirão de base para o planejamento de ações futuras. O objetivo é garantir que as decisões tomadas atendam aos reais interesses da comunidade cultural e contribuam para a valorização da identidade local.

A participação popular é essencial para o sucesso da conferência. Toda a comunidade está convidada a comparecer, contribuir com ideias e ajudar a construir um futuro mais culturalmente rico, plural e acessível.