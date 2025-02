Vermelho e Branco acontece no próximo sábado

No próximo dia 1º de março, sábado de Carnaval, Além Paraíba será palco de um dos eventos mais esperados pelos amantes do samba: a Tarde do Vermelho e Branco, promovida pela Escola de Samba Unidos Três Corações. Com mais de 30 anos de tradição, o evento se consolidou como um grande encontro das escolas de samba da cidade, reunindo sambistas e foliões para uma tarde de pura celebração ao Carnaval.

A festa acontece a partir das 15h, na Espetaria Anexo, localizada na Ilha do Lazareto. Diante da ausência dos desfiles das escolas de samba neste ano, a Tarde do Vermelho e Branco surge como uma oportunidade única para manter viva a tradição e fortalecer a união entre as agremiações.

A Bateria Audaciosa, sob o comando do mestre Serginho Pacheco, da Escola de Samba Unidos Três Corações, será a anfitriã do evento e convida grandes potências do ritmo para fazerem parte dessa grande festa:

• Bateria Furacão Verde e Branco, da Escola de Samba União da Colina;

• Bateria Nota 10, da Escola de Samba Mocidade Independente da Cidade Alta.

Além das apresentações das baterias, o evento contará com um show especial do grupo Trio RPC, trazendo muito samba e pagode. O público também poderá prestigiar performances de passistas, mestres-salas, porta-bandeiras e demais figuras marcantes do Carnaval.

A Tarde do Vermelho e Branco promete atrair um grande público de Além Paraíba e região, garantindo uma tarde repleta de música, alegria e tradição. No cardápio, além de muito samba, pagode e apresentações de ritmistas e intérpretes, haverá cerveja gelada e comidas saborosas.

Ingressos por apenas R$ 10,00! Não perca essa oportunidade de curtir uma festa incrível com muita alegria e animação!

Pontos de Venda:

• Bairro Jaqueira: Bar da Luiza e Bar do Paulo

• Bairro Vila Caxias: Quiosque Coxixo

• Bairro São José: Distribuidora Ponto da Ilha

• Centro: Espetaria Anexo

Compre também pelo WhatsApp: (32) 99964-2863 | (32) 98822-2493

Vista suas cores e venha fazer parte dessa grande festa! ????⚪Prepare-se para uma tarde inesquecível! A Unidos Três Corações convida todos para celebrar a paixão pelo samba e dar início ao calendário oficial do Carnaval 2025 em Além Paraíba!