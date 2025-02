Carnaval 2025 de Além Paraíba: programação oficial e festividades para todos os gostos

Faltando apenas dois dias para o início do Carnaval 2025, a Prefeitura Municipal de Além Paraíba divulgou a tão esperada programação oficial para os quatro dias de festividades. Além da programação oficial, outras festividades locais também farão parte das celebrações, garantindo opções para todos os gostos.

Na sexta-feira, 28 de fevereiro, o Além Paraíba Tênis Clube (APTC) vai promover, por mais um ano, a tradicional ‘Noite Tropical’. A Banda Batidão Elétrico será a responsável por comandar a festa. Para os amantes dos carnavais antigos, a Banda Mocidade Samba Show também fará uma apresentação especial.

O carnaval começa com a animação do Bloco Infantil, no sábado, 1º de março, que terá concentração às 17h no tradicional Vassourão. Às 23h, na Ilha do Lazareto, a Banda Força Oculta se apresenta, trazendo um show de muito axé. A banda Força Oculta, que neste ano comemora 25 anos de carreira, promete agitar a galera. Logo em seguida, a Banda Toque de Qualidade assume o palco às 01h. Para fechar a noite com chave de ouro, um DJ agitará até às 03h, garantindo que a diversão continue até o amanhecer.

Também no sábado, 1º de março, acontecerá a Tarde do Vermelho e Branco, promovida pela Escola de Samba Unidos Três Corações, na Espetaria Anexo. O evento promete reunir as escolas de samba de Além Paraíba, com muito samba, bateria, pagode, intérpretes, rainhas de bateria, mestre-sala e porta-bandeira.

O espaço 'Viva in Além' também está preparando a programação para o carnaval.

No domingo, 02 de março, a cidade recebe o aguardado Bloco das Piranhas, com concentração às 16h, no bairro Vila Laroca, e a animação da Banda Oásis. Já à noite, no Parque de Exposições, a festa continua com o show da Banda Energia Positiva às 23h. A diversão segue até as 03h, com um DJ comandando a pista de dança.

A folia da segunda-feira começa com o Bloco Bafo de Onça, que se concentra às 16h, na Praça de Vila Caxias, trazendo o som de Felipe de Luka para esquentar a tarde. À noite, o Parque de Exposições recebe o grupo Bom Bocado às 23h, com um show repleto de música boa. A festa segue até às 03h com a presença de DJ para continuar embalando os foliões.

O Carnaval de Além Paraíba chega ao seu último dia com o tradicional Jegue Elétrico, que tem a concentração no bairro Ilha Gama Cerqueira, que percorre as ruas da cidade a partir das 15h, seguido pelo Pagode do Gordinho, que agita os foliões às 16h. À noite, a festa segue no Parque de Exposições com o Grupo Ousa Samba, que se apresenta às 22h30, encerrando com muita alegria o Carnaval 2025 da cidade.

Além das atrações já divulgadas pela Prefeitura, outras festividades independentes vão se somar à grande festa carnavalesca de Além Paraíba. Com blocos, bares e locais de diversão para todos os gostos, a cidade promete um Carnaval recheado de opções para quem busca diversão e lazer.