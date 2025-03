Semana de Angustura: Distrito de Além Paraíba celebra 184 anos com programação especial

O único distrito de Além Paraíba, Angustura, está em festa! Completando 184 anos, a localidade preparou uma programação especial repleta de atividades educativas, culturais e de lazer para a população. A Semana de Angustura, que vai acontecer de 27 a 30 de março, conta com eventos de grande relevância para a comunidade, promovendo qualidade de vida, entretenimento e fortalecimento da identidade local.

Programação Diversificada

As festividades terão início na quinta-feira, 27 de março, com ações educativas e orientações sobre qualidade de vida, além de palestras sobre o controle e manejo de caramujos, conduzidas pela equipe de combate a endemias e zoonoses.

Na sexta-feira, 28 março, a programação segue com procedimentos de enfermagem, como aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial e testes rápidos de glicemia. O dia também será marcado por apresentações culturais e momentos de lazer, incluindo a performance da Escola Municipal Cel. Arthur Augusto e do Bloco Unidos de Angustura, além de uma sessão de cinema com o filme Turma da Mônica - Lições. Para encerrar a noite, o Largo da Matriz vai receber o show do cantor George Marques.

O sábado, 29 de março, terá atividades físicas e recreativas, com café da manhã comunitário, espetáculo infantil e a distribuição de pipoca, algodão-doce e cachorro-quente para as crianças. A programação se encerra com um grande show do cover de Raul Seixas, Ayrton Ramos, com sorteio de prêmios no intervalo da apresentação.

No domingo, 30 de março, a festa se despede com um passeio ciclístico especial. A concentração será no Trevo de entrada de Angustura às 7h, e os participantes seguirão até o distrito, onde serão recepcionados com um café da manhã.

A Semana de Angustura reforça a importância do distrito na história de Além Paraíba, valorizando sua cultura e promovendo momentos de união entre moradores e visitantes.