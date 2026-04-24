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Cartório Eleitoral de Além Paraíba abre neste final de semana

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba está localizado na Rua Heitor Mendes Nascimento, nº 40, no bairro São José.

Redação
Por: Redação
24/04/2026 às 14h01 Atualizada em 27/04/2026 às 10h15
Cartório Eleitoral de Além Paraíba abre neste final de semana

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba informou que realizará atendimento especial ao público neste final de semana, 25 e 26 de abril. O funcionamento ocorrerá das 9h às 17h, com serviços voltados à regularização eleitoral.

Durante o plantão, os eleitores poderão realizar procedimentos como coleta de biometria, revisão de dados cadastrais, alistamento eleitoral e transferência de domicílio. A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral, especialmente para aqueles que não conseguem comparecer em dias úteis convencionais.

Embora, para as eleições de 2026, o cadastramento biométrico ainda não seja obrigatório, a ausência desse registro pode trazer restrições ao cidadão. Entre os possíveis impedimentos estão dificuldades no acesso a serviços digitais, como a criação ou validação de conta no GOV.BR, utilização de benefícios do INSS e emissão da nova carteira de identidade nacional.

A Justiça Eleitoral reforça a importância de manter a situação eleitoral regularizada e os dados atualizados, garantindo maior facilidade no acesso a serviços públicos e no exercício da cidadania.

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba está localizado na Rua Heitor Mendes Nascimento, nº 40, no bairro São José.

 

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