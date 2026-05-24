Fórum Lixo e Cidadania 2026 debate soluções para gestão de resíduos em Além Paraíba

Além Paraíba deu um importante passo na discussão sobre sustentabilidade e responsabilidade ambiental ao promover, no fim da tarde da última quarta-feira, 20 de maio, o Fórum Lixo e Cidadania de Além Paraíba 2026. O encontro aconteceu no Plenário “Vereador Milton Júlio Carvalho de Souza”, na Câmara Municipal, reunindo representantes do poder público, instituições de ensino, entidades sociais e membros da comunidade interessados em discutir os desafios da gestão de resíduos sólidos no município.

A iniciativa foi organizada pela AFTAP – Associação Força e Trabalho de Além Paraíba, em parceria com os poderes Executivo e Legislativo Municipal e o Ministério Público de Minas Gerais. O objetivo principal foi abrir espaço para diálogo, troca de experiências e construção de propostas voltadas à melhoria do sistema de coleta, destinação e reaproveitamento do lixo urbano.

Entre as autoridades presentes estiveram o promotor de Justiça Dr. José Gustavo Guimarães Silva, os vereadores Oberdan Moreira Rocha e Mônica Fernandes, além dos secretários municipais Plínio Moreira Júnior, da pasta de Obras, e Cassiano Teixeira, da Cultura. Também participaram a Dra. Marcela Nunes de Oliveira, da Coordenadoria Regional de Apoio Comunitário, Inclusão e Mobilização Sociais da Zona da Mata (CIMOS-ZM), a Dra. Rogéria Oliveira, representando a Fundação Educacional de Além Paraíba, além de representantes de escolas, instituições e moradores da cidade.

A condução dos trabalhos ficou sob responsabilidade do vereador Oberdan Moreira Rocha, que iniciou o evento convidando os participantes para compor a mesa principal. Após as apresentações iniciais, o secretário de Obras, Plínio Moreira Júnior, ao lado de Bruno Madeiro, representante da empresa Compromisso Ambiental, apresentou ao público um panorama das ações já desenvolvidas no município relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos. Um vídeo institucional também foi exibido, destacando projetos, articulações e medidas em andamento para enfrentar o problema do descarte inadequado de lixo.

Durante o fórum, os participantes debateram temas como educação ambiental, reciclagem, inclusão social, coleta seletiva e a necessidade de maior conscientização da população sobre o descarte correto de resíduos. A proposta dos organizadores foi justamente fortalecer a integração entre sociedade civil e poder público, buscando soluções conjuntas para um problema que afeta diretamente a qualidade de vida da população.

O encontro marcou o início de uma mobilização mais ampla em torno da pauta ambiental em Além Paraíba. Agora, a expectativa é de que as discussões realizadas no fórum resultem em ações práticas e políticas públicas capazes de transformar antigos desafios em soluções efetivas para o município.

Mais do que um debate técnico, o Fórum Lixo e Cidadania 2026 representou um chamado à participação coletiva, reforçando que a construção de uma cidade mais limpa, sustentável e consciente depende do envolvimento de toda a comunidade.