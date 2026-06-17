Pouso Alegre recebe encontro da construção civil com Minascon e Feconsulminas

Eventos serão realizados de forma integrada, reunindo empresários, profissionais, fornecedores, estudantes e especialistas para promover negócios, inovação, networking e debates sobre o futuro do segmento

Pouso Alegre, no Sul de Minas, vai se tornar a capital da construção civil no estado. A cidade sediará, simultaneamente, o Minascon e a Feconsulminas, principal feira do segmento da região. Os eventos serão realizados nos dias 11 e 12 de julho, no SerraSul Shopping (Rodovia Juscelino Kubitschek – BR-459, Km 107), e as inscrições já podem ser feitas gratuitamente pelo site https://feconsulminas.com.br/, na aba "Credencie-se" .

De volta ao interior, o Minascon chega à sua 24ª edição e terá como destaques painéis e palestras nos dois dias de programação, com especialistas que abordarão temas estratégicos para o ecossistema da construção civil. Entre os assuntos estão inovação, inteligência artificial aplicada ao segmento e conjuntura econômica. O objetivo é compartilhar conhecimento, fomentar o networking e promover a troca de experiências.

Criada em 2015, a Feconsulminas reunirá empresas, profissionais e consumidores em um ambiente dedicado à inovação, ao relacionamento e à geração de oportunidades. Em sua 6ª edição, o evento consolida-se como um importante ponto de encontro para o setor, promovendo conexões estratégicas entre marcas, especialistas e público qualificado.

Segundo Geraldo Linhares, presidente da Câmara da Indústria da Construção Civil da FIEMG, a realização conjunta do Minascon e da Feconsulminas representa um marco importante para o setor da construção em Minas Gerais, ao criar um ambiente favorável à geração de negócios, à troca de conhecimento, ao networking e à apresentação de soluções inovadoras para o mercado.

"A expectativa é muito positiva. Acreditamos que essa integração ampliará as oportunidades para empresários, profissionais, estudantes, fornecedores e investidores, fortalecendo o relacionamento entre os diversos elos da cadeia da construção civil. Além disso, o evento permitirá que os participantes tenham acesso a tendências, tecnologias, debates estratégicos e experiências que contribuem diretamente para o aumento da competitividade e da produtividade do setor", afirma.

"Eu tenho muito orgulho de ver o Minascon sendo realizado em nossa região e, desta vez, integrado à Feconsulminas, que já se consolidou como a principal feira da construção civil do Sul de Minas. Essa parceria une o conteúdo técnico, os debates e a capacitação promovidos pelo Minascon com a força da Feconsulminas na geração de negócios, networking e apresentação de soluções para o mercado. Tenho certeza de que essa integração fortalecerá ainda mais o setor, ampliando oportunidades para empresas, profissionais, estudantes e toda a cadeia produtiva da construção civil", destaca o presidente do Sinduscon-Sul, Nakle Mohallem.

Conhecimento e prática

Mais uma vez, o concurso "A Ponte" será uma das atrações do Minascon. Realizada pelo SENAI, a competição desafiará estudantes de cursos técnicos e de graduação a projetar e construir protótipos de pontes utilizando palitos de picolé e cola branca. A iniciativa estimula a aplicação prática de conceitos de sistemas estruturais, mecânica e resistência dos materiais, além da criatividade e da capacidade de resolução de problemas. As duplas vencedoras receberão premiações de R$ 5 mil e R$ 2,5 mil para o primeiro e o segundo lugares, respectivamente. As inscrições podem ser realizadas até 28 de junho, no site https://www.sympla.com.br/evento/concurso-a-ponte/3439296?referrer=www.fiemg.com.br&referrer=www.fiemg.com.br.

A criatividade dos estudantes de Arquitetura e Urbanismo também será colocada à prova na 3ª Maratona de Projetos do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Minas Gerais (CAU/MG), que acontece durante o Minascon e a Feconsulminas. A iniciativa busca incentivar ideias inovadoras capazes de melhorar a vivência nos espaços urbanos, aproximando a prática acadêmica da realidade profissional. Acesse https://www.caumg.gov.br/maratona-projetos para mais informações.

O Minascon é uma realização do Sindicato Intermunicipal das Indústrias da Construção Civil do Sul de Minas (Sinduscon-Sul) e do Sistema FIEMG. O apoio master é do Sebrae Minas, e o patrocínio ouro é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais (CREA-MG). O evento conta ainda com a parceria do CAU/MG.

Imprensa FIEMG