Foto: Divulgação/St George



COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Empresa capta R$ 215 milhões para terras raras

A australiana St. George Mining anunciou a captação de aproximadamente R$ 215 milhões para acelerar o desenvolvimento do Projeto Araxá, empreendimento localizado no Alto Paranaíba e apontado como um dos principais projetos brasileiros de terras raras e nióbio. O novo aporte reforça a posição do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba como uma das regiões mais estratégicas do país para a mineração de minerais críticos. Os recursos serão utilizados em estudos de viabilidade, licenciamento ambiental, expansão das atividades de pesquisa mineral e preparação da futura estrutura industrial. (Regionalzão)

https://regionalzao.com.br/economia/st-george-capta-recursos-projeto-terras-raras-triangulo-mineiro/

Cobrança de acesso à Serra é criticada

A instituição de taxa para visitação de caeteenses ao Santuário de Nossa Senhora da Piedade tem causado polêmica. Desde que a Arquidiocese Metropolitana de BH decidiu estender a cobrança de tarifa aos moradores da cidade – algo que não acontecia antes -, diversas críticas foram feitas nas redes sociais. A cobrança de ingresso de turistas é comum há algum tempo. A regra valia para qualquer visitante, menos para os caeteenses. Os moradores que comprovassem residência em Caeté tinham gratuidade para acessar as dependências do topo da Serra. A situação mudou, há cerca de um mês, quando a Arquidiocese decidiu estender a tarifa a todos. (Opinião)

https://www.opiniaocaete.com.br/arquidiocese-recebe-criticas-por-cobrar-de-caeteenses-que-vao-a-serra-da-piedade/

'Correio' doa acervo para a Prefeitura

A história de Varginha e do Sul de Minas Gerais ganha um novo capítulo com a entrega do acervo completo do jornal 'Correio do Sul' à Fundação Cultural de Varginha. O periódico, que circulou por mais de oito décadas, é considerado um marco na imprensa regional, tendo documentado os principais acontecimentos locais, nacionais e mundiais desde a década de 1940. O acervo transferido compreende 226 edições encadernadas, totalizando cerca de 15 mil exemplares e estimadas 200 a 300 mil páginas de registros históricos. O prefeito Leonardo Vinhas Ciacci destacou a relevância da doação para a cidade. "É um marco na história da nossa cidade. Um periódico que, por mais de 80 anos, levou informação de qualidade, isenta e imparcial a todos os cantos desse Brasil", afirmou. (O Debate)

https://www.odebatenoticias.com.br/post/acervo-do-correio-do-sul-%C3%A9-doado-%C3%A0-funda%C3%A7%C3%A3o-cultural-de-varginha-e-garante-preserva%C3%A7%C3%A3o-de-oito-d%C3%A9cad

Teófilo Otoni lança o Transitolândia Móvel

A Prefeitura de Teófilo Otoni realizou a abertura oficial do Evento Educativo Intersetorial de Segurança, Cidadania, Educação para o Trânsito e Conscientização Ambiental. A iniciativa reúne centenas de estudantes com o objetivo de transformar conceitos teóricos em práticas cidadãs e preventivas. O grande destaque da programação foi o lançamento oficial da Transitolândia Móvel, uma estrutura itinerante e interativa criada para ensinar crianças e adolescentes sobre mobilidade segura, comportamento preventivo no trânsito e a importância do respeito às leis de circulação. (Diário Tribuna)

https://diariotribuna.com.br/?p=34059

Santos Dumont faz debate sobre esportes

Santos Dumont promoveu a 3ª edição do Fórum de Políticas Públicas Esportivas. O evento, realizado na Câmara Municipal, reuniu gestores, professores, atletas, ex-atletas e pessoas envolvidas com o esporte em geral. É do encontro que saem ideias, projetos e discussões voltadas para o desenvolvimento do esporte do município. As palestras e os painéis abordaram temas como “olhares sobre o futebol e peneiras esportivas"; aulas, treinos e jogos escolares. Um dos tópicos mais esperados foi a respeito do ICMS Esportivo. (Portal 14B)

https://portal14b.com.br/Publicacao.aspx?id=676621

Curso tem boa avaliação do MEC

O curso de Ciência da Computação do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) conquistou o Conceito 5, nota máxima na avaliação de reconhecimento realizada pelo Ministério da Educação (MEC). O resultado posiciona o curso entre os mais bem avaliados do país e reforça o compromisso da Instituição com a excelência acadêmica, a inovação e a formação de profissionais preparados para os desafios da transformação digital. A avaliação, realizada entre 10 e 12 de junho de 2026, considerou aspectos como organização didático-pedagógica, qualificação do corpo docente e infraestrutura. O conceito máximo reconhece a qualidade do projeto formativo desenvolvido pelo Unileste. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/curso-de-ciencia-da-computacao-do-unileste-alcanca-nota-maxima-em-avaliacao-do-mec/