AMM destaca vencedores do Prêmio de Boas Práticas em série especial do podcast Prosa Mineira

Foto da Premiação do 14º Prêmio AMM de Boas Práticas.

A Associação Mineira de Municípios (AMM) lançou uma série especial do podcast Prosa Mineira para apresentar os vencedores do Prêmio AMM de Boas Práticas 2026. A iniciativa tem como objetivo dar visibilidade a projetos inovadores desenvolvidos pelas prefeituras mineiras e incentivar o compartilhamento de experiências bem-sucedidas que contribuem para o fortalecimento da gestão pública municipal.

A proposta da série é destacar ações que vêm transformando realidades locais e gerando resultados concretos para a população, servindo de inspiração para gestores de todo o estado e estimulando a adoção de práticas eficientes, criativas e replicáveis nos municípios mineiros.

Apresentado pela coordenadora de Comunicação da AMM, Thalita Marinho, o podcast reúne entrevistas com gestores públicos, especialistas e autoridades, promovendo um espaço de troca de experiências, conhecimento e debate sobre os desafios e avanços da administração municipal.

A primeira edição da série contou com a participação do secretário municipal de Esporte de São Sebastião da Bela Vista, Glaucio Marciano, responsável pela apresentação do projeto “Aquavida – Natação e Cuidado Integral”, vencedor na categoria Gestão de Esporte.

Durante a entrevista, o secretário destacou os resultados alcançados pela iniciativa, que alia esporte e saúde por meio de acompanhamento multiprofissional, promovendo inclusão social, desenvolvimento humano e melhoria da qualidade de vida de crianças, jovens, adultos e idosos atendidos pelo programa.

A série terá continuidade com a participação do prefeito de Paracatu, Pedro Aguiar Adjuto, vencedor do eixo Cultura com o projeto “Memória Viva, Cultura Forte”. A entrevista será transmitida ao vivo nesta sexta-feira, dia 19 de junho, às 14h, pelo canal oficial da AMM no YouTube.

Sobre o prêmio

O Prêmio AMM de Boas Práticas na Gestão Municipal tem como propósito reconhecer iniciativas inovadoras e demonstrar que é possível transformar políticas públicas em referências de gestão moderna, eficiente e orientada para resultados, gerando impactos positivos na qualidade de vida da população.

Em 2026, a premiação recebeu mais de 400 inscrições de municípios mineiros. Após as etapas de avaliação técnica e visitas de campo aos projetos finalistas, foram selecionadas iniciativas nas áreas de Assistência Social, Cultura, Esporte e Saúde.

Os interessados em acompanhar a próxima entrevista da série podem acessar o canal oficial da AMM no YouTube:

https://www.youtube.com/@AMMTVMinas