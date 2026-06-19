Webinário da AMM orienta municípios sobre a matrícula inicial do Censo Escolar 2026

Encontro reuniu gestores, técnicos e profissionais da educação para esclarecer dúvidas sobre a primeira etapa do principal levantamento estatístico da educação básica brasileira

A Associação Mineira de Municípios (AMM) promoveu, nesta quarta-feira (18/6), mais uma edição do projeto Webinário Áreas Técnicas, desta vez com foco no tema “Censo Escolar 2026: Matrícula Inicial”. O encontro reuniu gestores, técnicos e profissionais da educação de diversas regiões de Minas Gerais para orientar os participantes sobre a primeira etapa do principal levantamento estatístico da educação básica no país.

A abertura foi conduzida pela assessora técnica de Educação da AMM, Ednamar Assunção, que destacou a importância do preenchimento correto das informações para o planejamento das políticas públicas educacionais e para a garantia dos recursos destinados aos municípios.

Participaram do webinário a coordenadora estadual do Censo Escolar em Minas Gerais, Renata Hermsdorfs, as analistas educacionais Maria José Almeida e Karla Vmieiro, além da técnica educacional Maíra Salucci.

Durante a apresentação, Renata Hermsdorfs ressaltou que o Censo Escolar vai muito além de uma obrigação administrativa, sendo uma ferramenta essencial para o planejamento da educação brasileira.

“O Censo Escolar é a principal fonte de informações da educação básica brasileira. É a partir dele que são construídos indicadores, planejadas ações governamentais e definidos diversos programas de financiamento da educação.”

A coordenadora explicou que a etapa de matrícula inicial começou em 27 de maio e segue até 31 de julho. Neste período, devem ser informadas informações sobre escolas, turmas, estudantes, profissionais da educação e infraestrutura das unidades de ensino por meio do sistema Educacenso.

Atenção aos dados informados

Um dos principais alertas feitos durante o encontro foi a necessidade de atenção à qualidade e à consistência das informações declaradas. Segundo as especialistas, erros ou omissões podem impactar diretamente indicadores educacionais, programas federais e o planejamento das redes de ensino.

Outro tema abordado foi a importância do correto registro dos estudantes da educação especial e da educação inclusiva. De acordo com as palestrantes, a precisão dessas informações contribui para garantir atendimento adequado, produção de materiais acessíveis e o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à inclusão.

As técnicas também apresentaram orientações sobre atualizações do sistema, procedimentos para conferência dos dados e responsabilidades dos gestores municipais e equipes escolares durante o processo de coleta das informações.

Capacitação contínua

A iniciativa integra o projeto Webinário Áreas Técnicas, desenvolvido pela AMM para oferecer capacitação permanente aos municípios mineiros em temas estratégicos para a gestão pública.

Sobre o Censo Escolar

Realizado anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), o Censo Escolar é o principal levantamento estatístico da educação básica brasileira. A pesquisa reúne informações das redes públicas e privadas de ensino e subsidia a formulação, o monitoramento e a avaliação de políticas públicas educacionais.

Os dados também servem de referência para programas de financiamento, distribuição de recursos e produção de indicadores educacionais em todo o país.

Assista ao conteúdo completo

O webinário completo, assim como todas as edições anteriores do projeto, está disponível no canal oficial da AMM no YouTube.