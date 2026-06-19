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COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG

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Estradas ameaçam competitividade do Estado

Minas Gerais reúne características únicas para se consolidar como o principal corredor logístico do Brasil. Com a maior malha rodoviária do País, estimada em cerca de 272 mil quilômetros, e localização estratégica entre as principais regiões produtoras e consumidoras, o Estado tem potencial para liderar a movimentação de cargas em território nacional. No entanto, gargalos históricos na infraestrutura viária continuam elevando custos, reduzindo a competitividade das empresas e dificultando o aproveitamento pleno dessa vocação logística. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/negocios/estradas-precarias-ameacam-competitividade-estado/

Chuvas atrapalham colheita no Triângulo

As chuvas fora de época que atingiram diversas cidades do Triângulo Mineiro nos últimos dias acenderam um sinal de alerta entre produtores rurais da região. Em pleno período de colheita, quando tradicionalmente os meses de junho e julho são marcados pela estiagem e por condições ideais para o trabalho no campo, o excesso de umidade tem provocado preocupação, especialmente entre os produtores de café e soja. Conhecida por sua forte vocação agrícola, a região vive um momento decisivo para a safra. Nesta época do ano, a ausência de chuvas é considerada fundamental para garantir o avanço da colheita. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/chuvas-inesperadas-para-o-mes-de-junho-dificultam-a-colheita-de-cafe-e-soja/

Timóteo aprova Programa de Recuperação Fiscal

A Câmara Municipal de Timóteo aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei (PL) nº 4.760, que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Prorefis), com prazo de adesão entre os dias 13 de julho a 30 de outubro. A matéria, assinada pelo Executivo, tem como objetivo incentivar a adimplência, promover a regularização fiscal dos cidadãos e ampliar a eficiência da arrecadação municipal. A proposta prevê a anistia de juros e multas sobre débitos inscritos em dívida ativa, com percentuais que variam de acordo com a forma de pagamento: 90% para pagamento à vista; 75% para parcelamento em até seis vezes; 65% até 12 parcelas e 55% para os contribuintes que optarem parcelar em até 24 vezes. O Prorefis será válido tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. (Diário do Aço)

https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0134699-camara-de-timoteo-aprova-programa-de-recuperacao-fiscal-com-descontos-de-ate-90-em-juros-e-multas

Festival terá Cápsula do Tempo em Uberaba

Os visitantes do Festival Triângulo Blues terão a oportunidade de conhecer de perto o projeto Cápsula do Tempo, iniciativa da Prefeitura de Uberaba por meio do Programa Desenvolve Uberaba. A ação será apresentada nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 15h, no Parque das Barrigudas, durante o evento cultural que reúne música, lazer e entretenimento. Instalada no estande da Codau, a proposta convida a população a refletir sobre o presente e o futuro do município. A Cápsula do Tempo foi criada para reunir mensagens, histórias, sonhos e registros que representem o atual período de transformações vivenciado por Uberaba (Jornal de Uberaba)

https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/156337/festival-triangulo-blues-apresentara-projeto-capsula-do-tempo-a-populacao-de-uberaba

BH autoriza sexo biológico como critério no esporte

Federações, entidades esportivas, clubes e organizadores de competições em Belo Horizonte poderão adotar o sexo biológico como critério para participação de atletas em eventos, torneios e campeonatos realizados na capital mineira. Segundo a autora da lei, a medida busca garantir condições de igualdade para atletas mulheres em competições femininas. Na justificativa do projeto, Flávia Borja argumenta que diferenças físicas entre homens e mulheres podem gerar vantagens competitivas em modalidades que exigem força, velocidade ou resistência. (Balcão News)

https://balcaonews.com.br/2026/06/19/bh-promulga-lei-que-autoriza-sexo-biologico-como-criterio-no-esporte/

Formiga com nota máxima no ICMS Turístico

Formiga conquistou nota 10 no ICMS Turístico. A informação foi dada pela Prefeitura nesta quinta-feira, dia 18. O programa é uma política pública mineira que destina repasses financeiros às prefeituras que investem no desenvolvimento do setor. Segundo a Prefeitura, essa conquista representa muito mais que um reconhecimento, pois garante importantes repasses financeiros para o Município, proporcionando possibilidade de investimentos em infraestrutura, preservação, eventos, qualificação e outras ações que impulsionam o turismo e movimentam a economia local. (O Pergaminho)

https://www.opergaminho.com.br/formiga-conquista-nota-maxima-no-icms-turistico