Sábado, 20 de Junho de 2026
15°C 24°C
Além Paraíba, MG
Publicidade

Estradas ameaçam competitividade do Estado

Foto: Divulgação CNT COLUNA MGPrincipais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MGwww.sindijorimg.com.br Estradas ameaçam c...

Redação
Por: Redação Fonte: SINDJORI MG
19/06/2026 às 12h00
Estradas ameaçam competitividade do Estado

Foto: Divulgação CNT


COLUNA MG
Principais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MG
www.sindijorimg.com.br

Estradas ameaçam competitividade do Estado
Minas Gerais reúne características únicas para se consolidar como o principal corredor logístico do Brasil. Com a maior malha rodoviária do País, estimada em cerca de 272 mil quilômetros, e localização estratégica entre as principais regiões produtoras e consumidoras, o Estado tem potencial para liderar a movimentação de cargas em território nacional. No entanto, gargalos históricos na infraestrutura viária continuam elevando custos, reduzindo a competitividade das empresas e dificultando o aproveitamento pleno dessa vocação logística. (Diário do Comércio)
https://diariodocomercio.com.br/negocios/estradas-precarias-ameacam-competitividade-estado/

Chuvas atrapalham colheita no Triângulo
As chuvas fora de época que atingiram diversas cidades do Triângulo Mineiro nos últimos dias acenderam um sinal de alerta entre produtores rurais da região. Em pleno período de colheita, quando tradicionalmente os meses de junho e julho são marcados pela estiagem e por condições ideais para o trabalho no campo, o excesso de umidade tem provocado preocupação, especialmente entre os produtores de café e soja. Conhecida por sua forte vocação agrícola, a região vive um momento decisivo para a safra. Nesta época do ano, a ausência de chuvas é considerada fundamental para garantir o avanço da colheita. (Gazeta do Triângulo)
https://gazetadotriangulo.com.br/chuvas-inesperadas-para-o-mes-de-junho-dificultam-a-colheita-de-cafe-e-soja/

Timóteo aprova Programa de Recuperação Fiscal 
A Câmara Municipal de Timóteo aprovou, em primeira votação, o Projeto de Lei (PL) nº 4.760, que institui o Programa de Recuperação Fiscal (Prorefis), com prazo de adesão entre os dias 13 de julho a 30 de outubro. A matéria, assinada pelo Executivo, tem como objetivo incentivar a adimplência, promover a regularização fiscal dos cidadãos e ampliar a eficiência da arrecadação municipal. A proposta prevê a anistia de juros e multas sobre débitos inscritos em dívida ativa, com percentuais que variam de acordo com a forma de pagamento: 90% para pagamento à vista; 75% para parcelamento em até seis vezes; 65% até 12 parcelas e 55% para os contribuintes que optarem parcelar em até 24 vezes. O Prorefis será válido tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. (Diário do Aço)
https://www.diariodoaco.com.br/noticia/0134699-camara-de-timoteo-aprova-programa-de-recuperacao-fiscal-com-descontos-de-ate-90-em-juros-e-multas

Festival terá Cápsula do Tempo em Uberaba
Os visitantes do Festival Triângulo Blues terão a oportunidade de conhecer de perto o projeto Cápsula do Tempo, iniciativa da Prefeitura de Uberaba por meio do Programa Desenvolve Uberaba. A ação será apresentada nos dias 20 e 21 de junho, a partir das 15h, no Parque das Barrigudas, durante o evento cultural que reúne música, lazer e entretenimento. Instalada no estande da Codau, a proposta convida a população a refletir sobre o presente e o futuro do município. A Cápsula do Tempo foi criada para reunir mensagens, histórias, sonhos e registros que representem o atual período de transformações vivenciado por Uberaba (Jornal de Uberaba)
https://www.jornaldeuberaba.com.br/noticia/156337/festival-triangulo-blues-apresentara-projeto-capsula-do-tempo-a-populacao-de-uberaba

BH autoriza sexo biológico como critério no esporte
Federações, entidades esportivas, clubes e organizadores de competições em Belo Horizonte poderão adotar o sexo biológico como critério para participação de atletas em eventos, torneios e campeonatos realizados na capital mineira. Segundo a autora da lei, a medida busca garantir condições de igualdade para atletas mulheres em competições femininas. Na justificativa do projeto, Flávia Borja argumenta que diferenças físicas entre homens e mulheres podem gerar vantagens competitivas em modalidades que exigem força, velocidade ou resistência. (Balcão News)
https://balcaonews.com.br/2026/06/19/bh-promulga-lei-que-autoriza-sexo-biologico-como-criterio-no-esporte/

Formiga com nota máxima no ICMS Turístico
Formiga conquistou nota 10 no ICMS Turístico. A informação foi dada pela Prefeitura nesta quinta-feira, dia 18. O programa é uma política pública mineira que destina repasses financeiros às prefeituras que investem no desenvolvimento do setor. Segundo a Prefeitura, essa conquista representa muito mais que um reconhecimento, pois garante importantes repasses financeiros para o Município, proporcionando possibilidade de investimentos em infraestrutura, preservação, eventos, qualificação e outras ações que impulsionam o turismo e movimentam a economia local. (O Pergaminho)
https://www.opergaminho.com.br/formiga-conquista-nota-maxima-no-icms-turistico

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Minas Gerais Há 19 horas

Webinário da AMM orienta municípios sobre a matrícula inicial do Censo Escolar 2026

Encontro reuniu gestores, técnicos e profissionais da educação para esclarecer dúvidas sobre a primeira etapa do principal levantamento estatístico...
Minas Gerais Há 2 dias

AMM destaca vencedores do Prêmio de Boas Práticas em série especial do podcast Prosa Mineira

Foto da Premiação do 14º Prêmio AMM de Boas Práticas. A Associação Mineira de Municípios (AMM) lançou uma série especial do podcast Prosa Mineira p...
Minas Gerais Há 2 dias

Empresa capta R$ 215 milhões para terras raras 

Foto: Divulgação/St George COLUNA MGPrincipais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MGwww.sindijorimg.com.br Empresa capt...
Minas Gerais Há 2 dias

Cedro alia inovação, eficiência produtiva e impacto social em Nova Lima

Mina Morro do Gama, operada pela Cedro em Nova Lima (MG). Warley Pereira - Minera Brasil Modelo de produção com olhar social, reprocessamento de re...
Minas Gerais Há 3 dias

Filhos lideram violência contra idosos em JF

Foto: Leonardo Costa COLUNA MGPrincipais destaques dos jornais e portais integrantes da Rede Sindijori MGwww.sindijorimg.com.br Filhos lideram vi...

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias