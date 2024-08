Escritora Wanda Morais Inaugura Espaço Cultural NIKITA em Além Paraíba

Na próxima sexta-feira, 16 de agosto, a escritora além-paraibana Wanda Morais dará mais um passo importante em sua trajetória cultural com a inauguração oficial de seu espaço de arte e cultura, o *NIKITA Saberes e Sabores*. Localizado na Rua Dr. Sobral Pinto, 225, na popular "Curva do Macarrão", próximo à Unimed Além Paraíba, o NIKITA se propõe a ser um ambiente multidisciplinar voltado para a promoção de fóruns, seminários e outros eventos culturais.

Wanda Morais, que recentemente alcançou sucesso com seu livro infantil "A menina da folha de bananeira", idealizou o NIKITA como um ponto de encontro para artistas, escritores e amantes da cultura em geral. A ideia do espaço é fomentar a cultura local e regional, oferecendo uma plataforma para discussões e trocas de conhecimentos em diversas áreas artísticas.

Embora a inauguração oficial esteja marcada para o dia 16, o espaço já foi apresentado a um seleto grupo de amigos e apreciadores da cultura no último dia 7 de agosto, em uma celebração que coincidiu com o aniversário de Wanda. Este evento íntimo marcou o início das atividades do NIKITA, que promete se consolidar como um importante centro cultural na cidade.

O evento de abertura contará com a presença de Catarina Maul, escritora e editora responsável pela Editora Bem Cultural, que tem lançado os livros de Wanda Morais. A colaboração entre as duas escritoras reforça o compromisso de ambas com a valorização da cultura e da literatura regional.

Além de escritora, Wanda Morais é contabilista e advogada. Com o lançamento de seu primeiro livro, ela transformou um antigo sonho em realidade e, desde então, tem se dedicado à literatura, participando também da coletânea "QuinTAL", ao lado de outras autoras. O NIKITA Saberes e Sabores é mais um exemplo de seu empenho em enriquecer o cenário cultural de Além Paraíba e proporcionar um espaço para a expressão e o desenvolvimento das artes.

A inauguração promete ser um marco para a cultura local, e Wanda convida a todos para conhecer e prestigiar o novo espaço.