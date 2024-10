19º Intercâmbio Identidade Cultural atraí capoeiristas de vários estados

No domingo, 14 de julho, a Associação de Capoeira Identidade Cultural de Além Paraíba, sob a coordenação do Mestre Izaias Pinguim, promoveu o 19º Intercâmbio Identidade Cultural - Edição 2024, na Quadra da Escola Municipal Jardim Paraíso. O evento reuniu cerca de 300 capoeiristas e agentes culturais de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, celebrando a rica tradição da capoeira e a diversidade cultural do Brasil.

Um dos momentos mais emocionantes da festividade foi a homenagem aos familiares de Thepolis Carvalho da Silva, falecido este ano, conhecido como Monitor Mão de Couro, reconhecido por sua contribuição ao desenvolvimento da capoeira na região. Durante o evento, Mestre Pinguim foi oficialmente reconhecido como Mestre de 2º Grau, ao lado de Mestra Paula Lopes, Contramestre Gabriel Miranda e Professora Monara Lopes.

O intercâmbio contou com uma série de atividades, incluindo batizados, troca de cordéis e rodas de capoeira, promovendo a troca de experiências e a valorização da cultura popular. A preparação para o evento começou em maio e contou com o apoio da Lei Federal Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), por meio do Edital nº 08/2023, que visa apoiar Pontos de Cultura no estado de Minas Gerais.

O sucesso do intercâmbio reflete a força da capoeira como um símbolo de resistência e união entre diferentes comunidades, fortalecendo laços culturais e promovendo o respeito à diversidade.