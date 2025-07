Eduardo Cunha visita Além Paraíba e articula apoios para disputa federal em 2026

O ex-deputado federal e ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, esteve em Além Paraíba na tarde do dia 30 de junho, onde cumpriu agenda política visando sua pré-candidatura a deputado federal por Minas Gerais nas eleições de 2026.

A visita faz parte de um roteiro por cidades da região. Cunha chegou de helicóptero e foi recebido por lideranças políticas, comunitárias e empresariais. O encontro aconteceu durante um almoço no Restaurante Adega Rubi, no Centro da cidade.

Na ocasião, o ex-parlamentar expôs seus projetos e intenções com a região, destacando propostas voltadas ao desenvolvimento dos municípios onde vem consolidando apoios. Articulado e em tom conciliador, o político buscou reforçar laços com representantes locais e ampliar sua base no estado.

Entre os presentes no encontro, destacaram-se os vereadores Reginaldo Regis Som, Mateus Cruz, Pindura e Criolo, além do ex-vereador José Maria Silva (Tuquinha), do vereador Anderson (Volta Grande) e do ex-prefeito de Sapucaia, Fabrício Baião, que demonstraram apoio à futura candidatura de Cunha.

Durante a visita, o ex-deputado também atendeu simpatizantes e apoiadores que o procuraram para conversar e obter autógrafos do livro de sua autoria, “Tchau, Querida – Diário do Impeachment”, no qual relata, sob sua perspectiva, os bastidores do processo que resultou na cassação do mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Cunha foi o principal condutor do processo de impeachment ocorrido em 2016.

Eduardo Cunha também é conhecido em Além Paraíba como proprietário da Rádio Juventude FM 95,5, emissora de perfil evangélico. Membro da Assembleia de Deus, ele se apresenta politicamente como um moderado de direita.

A presença de Cunha marca o início de articulações mais intensas rumo ao pleito de 2026, com foco na conquista de um novo mandato na Câmara dos Deputados, agora por Minas Gerais.