Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Prazo para tirar e regularizar título de eleitor vai até 6 de maio

Primeiro turno das eleições 2026 será realizado no dia 4 de outubro

Redação
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
17/04/2026 às 16h22
Prazo para tirar e regularizar título de eleitor vai até 6 de maio
Foto: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Os eleitores têm até o dia 6 de maio para tirar o título de eleitor, atualizar dados cadastrais, transferir o domicílio eleitoral ou regularizar pendências na Justiça Eleitoral.

Quem estiver com o título cancelado ou com alguma pendência não poderá votar nas eleições deste ano. O primeiro turno será realizado no dia 4 de outubro. 

Quem precisa tirar o título?

O voto é obrigatório para quem tem acima de 18 anos de idade. É facultativo para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Estrangeiros e cidadãos em serviço militar obrigatório não podem se alistar para votar.

Como posso solicitar o título de eleitor?

Veja as formas de solicitação:

Autoatendimento Eleitoraldisponível no Portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE);
- Cidadão pode ir a um cartório eleitoral ou postos de atendimento da Justiça Eleitoral.

O TSE alerta que aqueles que optarem pelo atendimento on-line precisam ir a um cartório ou posto de atendimento para a coleta da biometria.  

>> Confira os documentos necessários para tirar o título: 

  • Documento oficial de identificação com foto (carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte);
  • Comprovante de residência recente;
  • Comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.

É importante que o documento de identificação permita a comprovação da nacionalidade brasileira e contenha foto. 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 1 semana

Prefeito Dr. Paulo reajusta diárias de servidores após oito anos sem atualização

Aumento de 45,15%, baseado no IPCA acumulado desde 2018, passa a valer a partir de 1º de maio para motoristas e profissionais da saúde

 Eduardo Paes e o prefeito Breninho em ato em Sapucaia – Imagem: reprodução
Política Há 2 semanas

Justiça rejeita pedido do PL e mantém no ar vídeo de prefeito de Sapucaia de apoio a Eduardo Paes

TRE-RJ nega retirada imediata da postagem de Breno Junqueira e vê ausência de pedido explícito de voto em decisão inicial
Política Há 2 semanas

Cartório Eleitoral de Além Paraíba abre neste final de semana

O Cartório Eleitoral de Além Paraíba está localizado na Rua Heitor Mendes Nascimento, nº 40, no bairro São José.
Política Há 3 semanas

Cartório Eleitoral de Além Paraíba abre no feriado para Biometria

Eleitores poderão realizar biometria, alistamento, revisão e transferência nesta terça-feira (21), das 9h às 17h
Política Há 3 semanas

Prefeito de Além Paraíba anuncia reajustes salariais e ampliação de benefícios para servidores

Pacote inclui aumento no vale-alimentação, correção do piso do magistério e reajuste nas diárias de motoristas

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias