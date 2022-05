Brasileiro chega ao cume do Everest e abre faixa “Fora Bolsonaro”

Gabriel Tarso chega ao cume do Monte Everest e abre faixa com “Fora Bolsonaro”. Foto:Reprodução/Instagram

Um alpinista brasileiro chegou ao cume do Monte Everest e usou a conquista para protestar contra o presidente Jair Bolsonaro. Gabriel Tarso, que é atleta e filmmaker, alcançou o topo do planeta e abriu uma faixa com “Fora Bolsonaro”. Por meio de seu Instagram, ele contou que chegou ao cume pela segunda vez no último domingo (15) e agradeceu a torcida.

“Dessa vez, dedico esse segundo cume àqueles que nunca se calaram nos últimos 4 anos, mas especialmente àqueles que silenciaram suas vozes. Àqueles que, assim como eu, aprenderam da forma mais amarga que todo silêncio tem seu preço. Esse segundo cume é para todos que têm uma segunda chance para fazer diferente em outubro e gritar por um Brasil melhor, pra que a gente possa voltar a sentir orgulho do verde e amarelo, seja nas ruas de uma cidade do interior ou no ponto mais alto do planeta”, escreveu ele na rede social.

Tarso e um grupo de outros alpinistas brasileiros chegaram ao local no último fim de semana. Joel Kriger, Ludmila Lucas, Gabriel Bassanesi e Tarso participaram da aventura. Kriger, que tem 68 anos, foi o primeiro a chegar e se tornou o brasileiro mais velho a chegar lá. Em seguida, o casal Ludmilla e Gabriel alcançou o topo. Ela foi a sétima mulher do Brasil a estar no cume do Everest.

Um outro alpinista brasileiro, Carlos Canellas, está no Campo 4, a 9 mil metros do cume, e deve ser o próximo a chegar no local.