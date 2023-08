Amigas fazem carreata para comemorar sua última quimioterapia

Na noite de ontem, 16 de agosto, aconteceu em Além Paraíba, a carreata de conscientização e mobilização contra o câncer de útero e de ovário.

A carreata foi idealizada pelas amigas Jacqueline Zamboni e Priscila Barroca.

Priscila Barroca e Jacqueline Zamboni

A carreata percorreu as principais ruas de Além Paraíba. Um carro de som, com uma gravação de Edney Jones, vinha à frente explicando sobre o câncer e seus tratamentos.

Dezenas de carros fizeram parte dessa mobilização. As vereadoras Simone Cabral e Guará das Voluntárias também estiveram presentes.

Pessoas emocionadas saíram de suas casas para filmar e mandar boas energias para Jacqueline e Priscila.

Jacqueline e Priscila vieram em carro aberto acenando para as pessoas e fazendo gestos de luta e vitória.

É a primeira vez, de forma espontânea, que essa importante mobilização acontece em Além Paraiba.

Jacqueline e Priscila travam uma batalha, desde o início do ano, contra o câncer de útero e de ovário. Na última segunda-feira, Priscila Barroca fez sua última sessão de quimioterapia. Já Jacqueline Zamboni realizou na terça-feira, 15.

Silencioso. É assim que os médicos se referem ao câncer de ovário, cujos sintomas só aparecem quando a doença já está instalada, e ainda podem ser confundidos com os de outras enfermidades.

Considerado o terceiro tumor ginecológico mais comum entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de mama e colo do útero, ele geralmente se manifesta no período posterior à menopausa, mas também pode acometer jovens em idade reprodutiva.

Até o momento não se conhece exatamente a origem dessa doença, mas sabe-se que alguns fatores de risco aumentam as chances de ela se desenvolver: além da idade superior aos 50 anos, obesidade, sobrepeso e histórico familiar de câncer ovariano ou de mama estão relacionados, entre outras condições. É importante que a mulher esteja atenta e faça exames periódicos.

Assista o vídeo abaixo