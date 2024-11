Grave acidente em Além Paraíba resulta em morte de jovem de 23 anos

Um grave acidente ocorrido na noite de quarta-feira, 20 de novembro, resultou na morte de um jovem de 23 anos, identificado como "Uweligtom" (conhecido como Velhinho), morador do bairro Terra do Santo, em Além Paraíba-MG.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 22h30, quando o motorista de uma caminhonete Fiat, ao ingressar no condomínio Porto Real, colidiu frontalmente com a motocicleta conduzida pela vítima.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Carmo-RJ (1/16), socorristas da K-Infra e a Polícia Militar do DPO de Jamapará foram acionadas e estiveram no local do acidente. Apesar dos esforços de reanimação realizados pelos socorristas e pelos procedimentos de emergência aplicados, a vítima não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu ainda no local.

A Polícia Rodoviária Federal e a Perícia Técnica também foram acionadas para investigar as circunstâncias do acidente. A causa do acidente está sendo apurada pelos órgãos competentes.