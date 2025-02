Comarca de Além Paraíba realizará audiência pública de Correição Geral Ordinária

A Comarca de Além Paraíba realizará uma audiência pública de correição geral ordinária no próximo dia 11 de fevereiro de 2025, às 15h, no salão do Júri do Fórum Nelson Hungria, localizado na Avenida Dr. José Avelino de Freitas, nº 255, Bairro Ilha do Lazareto. O evento será conduzido pelo Juiz Diretor do Foro, Dr. Marco Aurélio Souza Soares.

A correição geral ordinária é um procedimento regular realizado pela Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais, com o objetivo de avaliar e aprimorar os serviços judiciais e extrajudiciais prestados à comunidade. Durante esse processo, serão analisadas as atividades do foro judicial e extrajudicial, incluindo as atividades da Justiça de Paz, da Polícia Judiciária e da Cadeia Pública da Comarca de Além Paraíba.

A população está convidada a participar ativamente, podendo apresentar denúncias, reclamações ou sugestões sobre a execução dos serviços e o funcionamento dos órgãos na comarca. As manifestações podem ser encaminhadas de três formas:

1. Por escrito, em correspondência fechada, entregue pessoalmente ou via correio, destinada à Direção do Foro no endereço mencionado acima.

2. Por meio do canal "Fale com o TJMG", acessível pelo link: http://www.tjmg.jus.br/falecomtjmg/.

3. Presencialmente, durante a audiência pública do próximo dia 11 de fevereiro.

A participação da sociedade é fundamental para garantir a transparência e a eficiência dos serviços judiciais. A audiência pública oferece uma oportunidade para que cidadãos, autoridades, advogados, oficiais de registro, tabeliães, servidores judiciais e demais interessados contribuam para o aprimoramento da Justiça na região.

A correição reflete o compromisso contínuo do Poder Judiciário mineiro em assegurar a qualidade e a eficiência dos serviços prestados, promovendo a justiça e o bem-estar da comunidade atendida pela Comarca de Além Paraíba.