Militar da Marinha fica ferido em acidente de moto na BR-116

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 16 de abril, no km 14 da BR-116, no trecho que liga Teresópolis (RJ) a Além Paraíba (MG). A ocorrência aconteceu em uma curva sobre uma ponte, no sentido de subida para Teresópolis.

De acordo com as informações apuradas, o militar da Marinha Ângelo Poças, que atua como controlador de voo, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo ao passar pela curva, na ponte. A moto teria escorregado, fazendo com que ele colidisse contra a mureta de proteção da ponte.

Com o impacto, o condutor foi arremessado para a parte inferior da estrutura. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente e realizaram o resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba.

Após dar entrada na unidade, Ângelo Poças passou por exames que constataram fraturas em duas costelas e na clavícula. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece sob cuidados médicos. Paciente estável.

Segundo informações, o militar havia saído de Além Paraíba e seguia em direção ao trabalho, na cidade do Rio de Janeiro, no momento do acidente.

As circunstâncias exatas da ocorrência ainda devem ser apuradas. O trecho onde aconteceu o acidente é conhecido por exigir atenção redobrada dos motoristas, especialmente em dias de pista escorregadia ou em curvas acentuadas.