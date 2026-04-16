Sábado, 09 de Maio de 2026
19°C 30°C
Além Paraíba, MG
Publicidade
Guia PCDs

Militar da Marinha fica ferido em acidente de moto na BR-116

Vítima foi arremessada de ponte após colisão e está internada na UTI do Hospital São Salvador

Redação
Por: Redação
16/04/2026 às 16h23 Atualizada em 18/04/2026 às 14h14
Militar da Marinha fica ferido em acidente de moto na BR-116

Um grave acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, 16 de abril, no km 14 da BR-116, no trecho que liga Teresópolis (RJ) a Além Paraíba (MG). A ocorrência aconteceu em uma curva sobre uma ponte, no sentido de subida para Teresópolis.

De acordo com as informações apuradas, o militar da Marinha Ângelo Poças, que atua como controlador de voo, conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle do veículo ao passar pela curva, na ponte. A moto teria escorregado, fazendo com que ele colidisse contra a mureta de proteção da ponte.

Com o impacto, o condutor foi arremessado para a parte inferior da estrutura. Equipes de socorro foram acionadas rapidamente e realizaram o resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital São Salvador, em Além Paraíba.

Após dar entrada na unidade, Ângelo Poças passou por exames que constataram fraturas em duas costelas e na clavícula. Em razão da gravidade dos ferimentos, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permanece sob cuidados médicos. Paciente estável. 

Segundo informações, o militar havia saído de Além Paraíba e seguia em direção ao trabalho, na cidade do Rio de Janeiro, no momento do acidente.

As circunstâncias exatas da ocorrência ainda devem ser apuradas. O trecho onde aconteceu o acidente é conhecido por exigir atenção redobrada dos motoristas, especialmente em dias de pista escorregadia ou em curvas acentuadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 3 horas

CARMO: Depois do Itaú, Bradesco pode fechar sua agência

O anúncio acontece poucos dias após o fechamento da agência do Itaú Unibanco na cidade

 Imagem ilustrativa de 2024
Geral Há 4 horas

APAE Country chega à 21ª edição

A expectativa é de que, assim como nas edições anteriores, o evento reúna grande público
Geral Há 1 semana

Equipe da Casa Aurora participa de capacitação em primeiros socorros

Com iniciativas como essa, a Casa Aurora reforça o compromisso com a qualificação dos profissionais e a melhoria constante do atendimento

 Economista Paula Esquerdo
Geral Há 1 semana

Mulheres ganham cerca de 20% a menos que homens em Além Paraíba

A análise foi baseada em dados preliminares do Censo divulgados pelo IBGE.

 Carla Oliveira Cassaro de Souza Farage Chefe do Cartório Eleitoral • Servidora Pública Federal
Geral Há 1 semana

Cartório Eleitoral terá plantão no feriado e fim de semana

A iniciativa busca facilitar o atendimento à população, especialmente para aqueles que têm dificuldade de comparecer ao cartório em dias úteis.

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Agora Jornais Associados - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias