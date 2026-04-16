Loja Lima Cel lança promoção de capas e acessórios

Consumidores de Além Paraíba e região passam a contar com novas ofertas em acessórios para celulares com a recente campanha promocional da Lima Cell. A loja anunciou condições especiais em capas, películas e outros itens, com preços voltados à venda em combo.

Entre as ofertas, o cliente pode adquirir duas capas de celular por R$ 20. Já a opção que inclui duas capas mais uma película 3D sai por R$ 25. Também estão disponíveis películas de hidrogel — nos modelos transparente, fosca e com privacidade — pelo valor unitário de R$ 15.

Além dos acessórios para smartphones, a loja também divulgou promoções em copos e garrafas térmicas, ampliando o mix de produtos oferecidos ao público.

A Lima Cell mantém atendimento presencial em Além Paraíba, onde está localizada na Rua Oscar Cortes, 156, ao lado da loja O Boticário. Segundo a empresa, a unidade foi estruturada com foco em agilidade no atendimento, qualidade técnica e confiança na prestação de serviços.

Além da loja física, os clientes também podem buscar informações e realizar atendimentos por meio do WhatsApp, pelo número (21) 97052-1732. O canal é utilizado para consulta de produtos, verificação de disponibilidade e esclarecimento sobre formas de pagamento.