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Livro reúne cartas escritas por pai durante tratamento da filha contra câncer

Obra “Cartas para Minha Filha com Câncer” traz relatos pessoais sobre fé, dor e esperança ao longo da luta contra um linfoma não Hodgkin

Redação
Por: Redação
16/04/2026 às 17h35
Livro reúne cartas escritas por pai durante tratamento da filha contra câncer

A experiência de um pai diante do diagnóstico de câncer da filha se transformou em literatura e registro emocional no livro Cartas para Minha Filha com Câncer, escrito por Chris Alves. A obra reúne 27 cartas produzidas ao longo do tratamento da jovem Fernanda, diagnosticada aos 17 anos com linfoma não Hodgkin, um tipo de câncer que afeta o sistema linfático.

Ex-pastor, o autor relata que encontrou na escrita uma forma de lidar com o impacto do diagnóstico e com a rotina intensa de acompanhamento médico da filha. Segundo ele, os textos foram escritos “em tempo real”, acompanhando as diferentes fases do tratamento, o que confere ao livro um caráter intimista e direto.

As cartas são direcionadas à filha e abordam tanto o sofrimento quanto os momentos de esperança vividos pela família. Em relatos públicos, Chris Alves afirma que a primeira carta, intitulada “Dia Um”, foi uma das mais difíceis de escrever, por marcar o início da jornada de incertezas após o diagnóstico.

Ao longo da obra, o autor também destaca a fé como elemento central para atravessar o período, tema recorrente em sua trajetória pessoal e presente na narrativa do livro, publicado pela editora Ases da Literatura.

De acordo com informações compartilhadas pelo autor, Fernanda apresentou evolução no quadro clínico ao longo do tratamento. Em publicações recentes, ele relatou que exames realizados apontaram resultados positivos, indicando avanço na recuperação após anos de acompanhamento médico.

Além do aspecto pessoal, a publicação também se insere no contexto de campanhas de conscientização sobre o câncer, frequentemente destacadas por profissionais de saúde como fundamentais para ampliar o diagnóstico precoce e o acesso à informação.

O livro transforma uma experiência familiar em relato público, reunindo dor, esperança e registros de uma trajetória marcada pela luta contra a doença e pela busca de superação.

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