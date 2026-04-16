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1ª Meia Maratona Além Runners reúne mais de 400 inscritos em Além Paraíba

A 1ª Meia Maratona Além Runners promete ser um dos maiores eventos esportivos da cidade, com potencial para se consolidar no calendário esportivo local.

Redação
Por: Redação
16/04/2026 às 17h39
1ª Meia Maratona Além Runners reúne mais de 400 inscritos em Além Paraíba

Mais de 400 pessoas se inscreveram para a 1ª Meia Maratona Além Runners, evento que será realizado no dia 19 de abril, domingo, com largada na Praça do bairro Santa Rita, em Além Paraíba.

A expectativa é de reunir atletas da cidade e de diferentes estados em um evento voltado à promoção da saúde, superação e incentivo à prática esportiva.

A iniciativa contará com quatro modalidades: caminhada de 3 quilômetros, além de corridas de 5, 10 e 21 quilômetros, atendendo desde iniciantes até corredores mais experientes.

Além de competidores locais, o evento contará com atletas de diferentes regiões, incluindo representantes de Minas Gerais, Espírito Santo e de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro. A prova também reunirá atletas conhecidos na modalidade, além de participantes amadores de diferentes faixas etárias, incluindo crianças e idosos. Entre os destaques, está a participação de uma atleta de 74 anos, natural de Nova Iguaçu, que disputará a meia maratona.

A largada da prova principal, de 21 quilômetros, está prevista para as 7h. Já as demais categorias — 3, 5 e 10 quilômetros — terão início às 8h.

De acordo com a organização - Juninho equipe Além Runners- o percurso começa na Rua José Teixeira Rios, na Praça de Santa Rita. Os participantes seguem pela estrada João Bouhid em direção à localidade de Torrentes, onde fazem o contorno. Em seguida, retornam ao asfalto da João Bouhid, seguem até o ponto conhecido como Gauchão e voltam pelo trajeto asfaltado até a chegada, novamente na Praça de Santa Rita.

Cada categoria contará com percursos adaptados conforme a distância e o nível dos participantes.

A premiação geral contemplará do 1º ao 5º lugar, nas categorias masculino e feminino. Também haverá premiação por faixa etária, dividida em intervalos de cinco em cinco anos.

Os três primeiros colocados das provas de 5, 10 e 21 quilômetros receberão premiação em dinheiro: R$ 250 para o primeiro lugar, R$ 150 para o segundo e R$ 100 para o terceiro, tanto no masculino quanto no feminino.

Com o lema “Sozinho você vai rápido, juntos vamos mais longe”, o evento também busca fortalecer o espírito de união entre os participantes e promover o bem-estar da população.

A 1ª Meia Maratona Além Runners promete ser um dos maiores eventos esportivos da cidade, com potencial para se consolidar no calendário esportivo local.

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